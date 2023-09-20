Егор Титов: «С «Зенитом» бодаться тяжело. Когда они хотят кого-то купить, то сразу это делают»

Теги Спартак Зенит Егор Титов премьер-лига Россия Ярослав Михайлов Футбол

Егор Титов высказался о трансферной политике «Зенита».

«Понятно, что тяжело бодаться с «Зенитом». Когда они хотят кого-то купить, то сразу это делают.

Сейчас они подписали Михайлова и сразу отдали в аренду («Зенит» выкупил Ярослава Михайлова у «Пари НН» и отправил в аренду в «Оренбург» – Sports.ru). В Питере смотрят немножко подальше, как я понимаю. Неважно, что парню 20 лет – он уже принадлежит им», – сказал бывший игрок «Спартака».

Странная сделка «Зенита»: в июне продали Михайлова «Пари НН», могли вернуть за 72 млн, но взяли за 85. И отдали «Оренбургу»!

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9 комментариев

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Виктор
Титька не в курсе, что Михайлов воспитанник?
+9
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Andre Remati
Ответ Oleg_MC
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Там Ахмат проиграл, кстати говоря)
+4
-1
+3
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Дмитрий Сподаренко
Интересный факт:
У Спартака во времена Романцева как тренера(если не ошибаюсь) тоже был спонсор Газпром. Можете загуглить, там подробно можно найти
+3
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+2
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Andre Remati
А разве Спартак не собирал молодёжь в 90-е? Тихонова, Шалимова, Карпина и тд.
+3
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wlad wasew
Только под бромантаном.
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Dmitry_1986
А, то есть СМ купить Михайлова у НН не мог?
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Dandelo_O
интересно, а с фига ли Зенит не должен защищать своих воспитанников от бесплатного перехода куда-либо?
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Unshpengler
Ответ Дмитрий Сподаренко
Интересный факт: У Спартака во времена Романцева как тренера(если не ошибаюсь) тоже был спонсор Газпром. Можете загуглить, там подробно можно найти
Уренгойгазпром
0
0
0
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