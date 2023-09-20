Егор Титов: «С «Зенитом» бодаться тяжело. Когда они хотят кого-то купить, то сразу это делают»

Егор Титов высказался о трансферной политике «Зенита».

«Понятно, что тяжело бодаться с « ». Когда они хотят кого-то купить, то сразу это делают.

Сейчас они подписали Михайлова и сразу отдали в аренду («Зенит» выкупил у «Пари НН» и отправил в аренду в «Оренбург» – Sports.ru). В Питере смотрят немножко подальше, как я понимаю. Неважно, что парню 20 лет – он уже принадлежит им», – сказал бывший игрок « ».

Странная сделка «Зенита»: в июне продали Михайлова «Пари НН», могли вернуть за 72 млн, но взяли за 85. И отдали «Оренбургу»!

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