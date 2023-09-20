Симеоне об 1:1 с «Лацио»: «Обидно пропускать на последних минутах»

Диего Симеоне оценил ничью «Атлетико» с «Лацио» (1:1) в Лиге чемпионов.

«Было немало эпизодов, которые могли завершиться иначе. Футбольный бог не дал нам закончить матч так, как он должен был закончиться. Мы провели отличный второй тайм, моменты были у Гризманна, Лино, Мораты…

Мы оборонялись организованно, старались, вышедшие на замену игроки тоже прилагали усилия. В целом впечатления положительные, единственное – обидно пропускать на последних минутах», – сказал главный тренер « ».

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