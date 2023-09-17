Головин о голе «Лорьяну»: «Монако» быстро пропустил, они защищались большими силами. Нужен был нестандартный ход, и мне удалось забить. Приятно получить капитанскую повязку»

Теги Монако лига 1 Франция Лорьян Александр Головин Чемпионат.com Футбол

Александр Головин поделился впечатлениями после гола в игре с «Лорьяном».

«Пропустили быстрый гол. Потом было тяжело вскрывать оборону, они организованно защищались большими силами, практически не оставляя свободных зон. В такой ситуации нужен был нестандартный ход. Мы провели хорошую атаку, и у меня получилось забить.

После перерыва владели преимуществом, вышли вперед, но не сумели удержать преимущество.

Капитанская повязка? Не придаю этому большого значения. Так получилось, что после замен остался самым опытным на поле, кто, наверное, дольше всех играет за «Монако». Понимаю, что это дополнительная ответственность. Это приятно, но гораздо важнее было выиграть. Обидно, что потеряли два очка», – сказал полузащитник.

У Головина 1+1, но «Монако» упустил победу на 90+8. Все равно лидер Франции

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3 комментария

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therealgreenman
Саня просто лучшие, что у нас есть, связанное с Российским футболом…
+10
-3
+7
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corazón blanco
Ну атака получилась очень красивой, здорово Фофана забросил на Александра, а тот в свою очередь сыграл, как заправский форвард, отлично принял матч и без промедления решил момент в свою пользу.
+3
-1
+2
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Хан Сахан
Саша, какой же профессионал!
И результативность и скромность
+1
-1
0
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