Мостовой о Головине: «Не стоит никуда уезжать. «Монако» может составить достойную конкуренцию «ПСЖ»

Теги ПСЖ Монако лига 1 Франция Александр Мостовой Александр Головин Футбол

Александр Мостовой считает, что Александру Головину не стоит покидать «Монако».

Минувшим летом хавбеком интересовалась дортмундская «Боруссия».

«Я думаю, Головин успел стать лидером в «Монако». Как по достойной игре за команду, так и по количеству лет, проведенных в клубе. Шесть лет — это приличный срок. Поэтому я с уверенностью могу назвать его лидером монегасков.

За эти годы он из игрока запаса смог стать основным. Очень быстро летит время, казалось, что совсем недавно он только уезжал во Францию из ЦСКА.

Что касается продолжения карьеры, то, думаю, ему не стоит никуда уезжать. Нужна стабильность. Да, команда не играет в еврокубках, но в прошлом же сезоне играла. И не факт, что в будущем не будет.

Тем более что в этом году «Монако» может составить достойную конкуренцию «ПСЖ». Результаты парижан в этом сезоне весьма неубедительные, поэтому я считаю монегасков одними из претендентов на чемпионство.

Так что нет никакого смысла уходить, не факт, что у него получится закрепиться и быть игроком основы где-нибудь в условной Германии. На это нужно время», — сказал экс-игрок сборной России.

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13 комментариев

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Сангусь
Но Головин не был игроком запаса в Монако. Когда был здоров, всегда играл в старте.
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Игорь Пичугин
Вот что значит Саша в завязка и пошел учиться. Умные вещи начал говорить.
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Как раскидался игроками ПСЖ, то теперь любой ему может бросить вызов. В том числе Монако. Хотя и раньше катарцев умудрялись нагибать и в лиге1, и в кубках
+3
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+2
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Exciter
Испанский царь похвалил французского царя))))
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Евгений Чуев
Протрезвел?
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Артем Гладских
Головин игрок основы Монако , щачем ему куда то уходить если у него есть свой любимый клуб?
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Montenegro Serbian
Блин, так не хочет чтобы сегодня снег пошёл, ибо если Мостовой кого-то похвалил и что-то одобрил, это явно предвестник катаклизмов.
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Церебральный Сортировщик
Послушай мостового и сделай наоборот
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CaptainFootballiste
То что в текущем не будет играть в еврокубках, по-моему, факт?!
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Алексей Петров
Царь конечно сморозил про игрока запаса]
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Игорь Пичугин
Ответ Сергей Орлов
Мостовой не пьёт, это известный факт.
Помню было с ним интервью лет 20 назад в СЭ. Он сказал что в Испании под морепродукты вино хорошо идет, зимой в России под водочку картофель с солеными огурчиками.
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Биомеханоид
Ответ Игорь Пичугин
Вот что значит Саша в завязка и пошел учиться. Умные вещи начал говорить.
Можь он на пост г.т. "Монако" метит. Ну а что, в футболе он всё знает. Где поширше, где поуже. Обыграл двоих, и в девятку.
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