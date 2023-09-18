Где смотреть Урал – Локомотив, во сколько прямая трансляция матча, ФОНБЕТ Кубок России 20 сентября

Теги Локомотив ФОНБЕТ Кубок России Урал Футбол

В среду, 20 сентября, сыграют Урал и Локомотив в пути команд РПЛ ФОНБЕТ Кубка России по футболу.

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  • Игра пройдет на стадионе «Екатеринбург-Арена».
  • Встречу будет в прямом эфире показывать Матч Премьер.
  • Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Во сколько играют Урал – Локомотив

  • Начало матча запланировано на 15:00 по московскому времени.

Урал: все новости

Локомотив: все новости

ФОНБЕТ Кубок России по футболу: все новости

Прогноз на матч Урал – Локомотив

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