Хуммельс призвал пересмотреть трактовку игры рукой после 2 пенальти и красной в матчах «Хайденхайма» и «Дармштадта». Судья Герах пояснил, что увидел явный голевой момент

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Матс Хуммельс призвал пересмотреть трактовку игры рукой.

В матче «Хайденхайма» против «Вердера» в 4-м туре Бундеслиги (4:2) судья Патрик Иттрих назначил пенальти в ворота «Хайденхайма» в начале второго тайма после того, как мяч попал в руку защитнику Омару Траоре в штрафной площади – Марвин Дукш не реализовал 11-метровый, но забил гол после добивания.

В другом матче между «Дармштадтом» и менхенгладбахской «Боруссией» (3:3) Матей Маглица был удален с поля после того, как мяч попал ему в руку во время единоборства с Томашем Чванчарой. В данном эпизоде также был назначен пенальти, но «Гладбах» не реализовал его.

«После двух воскресных матчей, возможно, придется пересмотреть вопрос о том, всегда ли касание рукой должно расцениваться как «игра рукой».

Для меня оба эпизода не являются нарушениями, за которые должны назначаться пенальти. 11-метровый в пользу «Хайденхайма», после которого счет стал 1:0, конечно, абсолютно верный», – написал защитник дортмундской «Боруссии» в твиттере.

Судья Тимо Герах, работавший на матче «Дармштадта» и «Гладбаха», после игры пояснил свое решение.

«На поле я не видел момент [с Маглицей], ВАР связался со мной. Он подтвердил, что на изображении видно попадание мяча в руку. Зафиксирован взмах, рука точно касается мяча.

Конечно, возникает вопрос трактовки: контролировал ли «Гладбах» мяч или завладел им вскоре после этого. До ворот было 11 или 12 метров, мяч в ногах у игрока. Для меня как для футболиста это явный голевой момент, именно поэтому я решил показать красную.

Арбитру приходится принимать решения. Порой они непопулярные и трудные. Это, безусловно, было одно из них», – рассказах Герах в интервью DAZN.

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3 комментария

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Groznyi2024
В ворота коней и Спартака не поставили бы
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