Миранчук вернулся к тренировкам с «Аталантой» после травмы

Алексей Миранчук восстановился от травмы и вернулся к тренировкам с «Аталантой».

Как сообщает сайт Tutto Atalanta, российский полузащитник вернулся к тренировкам в общей группе «Аталанты». Теперь футболисту предстоит завершить реабилитацию и набрать форму.

Миранчук пропустил старт сезона из-за травмы спины. В этом сезоне за «Аталанту» он еще не играл.

Следующую игру бергамаски проведут 17 сентября – против «Фиорентины» в гостях.

Статистику футболиста, который в прошлом сезоне играл за «Торино» на правах аренды, можно найти здесь.

Агент Миранчука: «Гасперини сказал: «Леша, в сборную не поедешь. Все будет хорошо. У тебя будут шансы, так что работай»

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