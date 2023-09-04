Миранчук вернулся к тренировкам с «Аталантой» после травмы
Алексей Миранчук восстановился от травмы и вернулся к тренировкам с «Аталантой».
Как сообщает сайт Tutto Atalanta, российский полузащитник вернулся к тренировкам в общей группе «Аталанты». Теперь футболисту предстоит завершить реабилитацию и набрать форму.
Миранчук пропустил старт сезона из-за травмы спины. В этом сезоне за «Аталанту» он еще не играл.
Следующую игру бергамаски проведут 17 сентября – против «Фиорентины» в гостях.
Статистику футболиста, который в прошлом сезоне играл за «Торино» на правах аренды, можно найти здесь.
Агент Миранчука: «Гасперини сказал: «Леша, в сборную не поедешь. Все будет хорошо. У тебя будут шансы, так что работай»
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Головин раньше травмировался, да, но за последние 1,5 года он пропустил всего 4 недели, 1 из них - из-за ковида, ещё 2 дня - из-за темпаратуры.
А Черышев, который с 6 лет воспитывался только в испанских клубах, тут вообще при чём?