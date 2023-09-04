Миранчук вернулся к тренировкам с «Аталантой» после травмы

Теги Аталанта серия А Италия травмы Алексей Миранчук Футбол

Алексей Миранчук восстановился от травмы и вернулся к тренировкам с «Аталантой».

Как сообщает сайт Tutto Atalanta, российский полузащитник вернулся к тренировкам в общей группе «Аталанты». Теперь футболисту предстоит завершить реабилитацию и набрать форму.

Миранчук пропустил старт сезона из-за травмы спины. В этом сезоне за «Аталанту» он еще не играл.

Следующую игру бергамаски проведут 17 сентября – против «Фиорентины» в гостях.

Статистику футболиста, который в прошлом сезоне играл за «Торино» на правах аренды, можно найти здесь.

Агент Миранчука: «Гасперини сказал: «Леша, в сборную не поедешь. Все будет хорошо. У тебя будут шансы, так что работай»

Игра про Олимпиаду в Древней Греции. За прохождение – промокод на доставку

Материалы по теме

7 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Гамарджоба Генацвале
Номер-то игровой хотя бы дали в Аталанте ему или до сих пор нет?
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Olajuvon
Аталанта Миранчука против Фиорентины Кокорина, аж мурашки по коже…
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
пей
Ответ Гамарджоба Генацвале
Номер-то игровой хотя бы дали в Аталанте ему или до сих пор нет?
59 как и раньше.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Плацкарт Вагоныч
Ох! Давай, Леха! Надо много и упорно работать!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Виктор Сергеевич
Хороший футболист, но как будто наши игроки не готовы к такому футболу, Головин, Миранчук, Черышев, всё хрустали.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Гамарджоба Генацвале
Ответ пей
59 как и раньше.
Ну ладно, наконец-то)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Dmitry Orlov
Ответ Виктор Сергеевич
Хороший футболист, но как будто наши игроки не готовы к такому футболу, Головин, Миранчук, Черышев, всё хрустали.
Каким место Миранчук хрусталь? Травм не сильно больше и не сильно меньше, чем у среднестатистического игрока.
Головин раньше травмировался, да, но за последние 1,5 года он пропустил всего 4 недели, 1 из них - из-за ковида, ещё 2 дня - из-за темпаратуры.
А Черышев, который с 6 лет воспитывался только в испанских клубах, тут вообще при чём?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий