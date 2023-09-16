Агент Малкома допустил, что бразилец вернется в РПЛ: «Поступят предложения – точно рассмотрим»
Возвращение Малкома в чемпионат России не исключается.
«Если в будущем из России поступят предложения по Малкому, мы будем их рассматривать. Это абсолютно точно», – сказал агент Луис Фернандо Гарсия.
Летом бразилец был продан «Зенитом» «Аль-Хилалю» за 60 млн евро. За 6 игр в чемпионате Саудовской Аравии он отметился 5 голами. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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