Агент Малкома допустил, что бразилец вернется в РПЛ: «Поступят предложения – точно рассмотрим»

Возвращение Малкома в чемпионат России не исключается.

«Если в будущем из России поступят предложения по , мы будем их рассматривать. Это абсолютно точно», – сказал агент Луис Фернандо Гарсия.

Летом бразилец был продан « » «Аль-Хилалю» за 60 млн евро. За 6 игр в чемпионате Саудовской Аравии он отметился 5 голами. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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