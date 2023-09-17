«Зенит» забил 3 гола после 4 ударов в створ ворот «Рубина». Всего питерцы 5 раз пробили по воротам
«Зенит» реализовал 3 из 4 ударов в створ ворот «Рубина».
В 8-м туре Мир РПЛ «Зенит» в гостях обыграл «Рубин» со счетом 3:0. При этом за весь матч сине-бело-голубые пробили в створ ворот соперника 4 раза.
Всего «Зенит» нанес 5 ударов по воротам «Рубина».
Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.
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Априори, ни один тренер мира, даже признанные специалисты по обороне и защите, не могут выстроить хорошую игру на своей половине поля, если игроки низкого класса... Это не Шаронов, не Навас, не Ансальди, а в центре поля не Семак-Сибайя или Семак-Нобоа. Ну и сам по себе Рахимос - это не какой-то великий тренер даже по рос. меркам, а просто "средний". Средний тренер + плохие игроки = ожидаемо плохой результат.
P.s. К слову Рубин пропустил 18(восемьнадцать) мячей за 8 игр. Это больше всех в чемпионате. Это позор.
Ей-богу, ни один бразилец из "Зенита" таких комплиментов не получал, как эти двое.
А такие матчи бывали.