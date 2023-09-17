«Зенит» забил 3 гола после 4 ударов в створ ворот «Рубина». Всего питерцы 5 раз пробили по воротам

«Зенит» реализовал 3 из 4 ударов в створ ворот «Рубина».

В 8-м туре Мир РПЛ «Зенит» в гостях обыграл «Рубин» со счетом 3:0. При этом за весь матч сине-бело-голубые пробили в створ ворот соперника 4 раза.

Всего «Зенит» нанес 5 ударов по воротам «Рубина».

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.

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