«Зенит» забил 3 гола после 4 ударов в створ ворот «Рубина». Всего питерцы 5 раз пробили по воротам

Теги Зенит Рубин премьер-лига Россия Футбол

«Зенит» реализовал 3 из 4 ударов в створ ворот «Рубина».

В 8-м туре Мир РПЛ «Зенит» в гостях обыграл «Рубин» со счетом 3:0. При этом за весь матч сине-бело-голубые пробили в створ ворот соперника 4 раза.

Всего «Зенит» нанес 5 ударов по воротам «Рубина».

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.

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23 комментария

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super_friend
Увольняйте уже Рахимова, назначайте Усача. Все равно к этому придет, чем раньше, тем лучше
+27
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Катя_СПб
Удар Алипа тоже засчитали?
+21
-3
+18
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MAXIMum1
Лучше бить меньше, но результативно. В этом и есть мастерство.
+11
-2
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kilo_gilo
кому вообще в руководстве рубина пришла в голову мысль, что Рахимов на уровне рпл может команду качественно подготовить?! просто четверть сезона в мусорку. если уж настолько наплевать,кто там будет рулить, могли бы Мостового назначить, хуже точно не было бы
+7
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ЗЕНИТ65
Зенит забил три после трёх ударов. Четвёртый был уже при счёте 3:0.
+8
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Сергей48
Отличный показатель! 👍
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MyGerodot
Во втором тайме Зенит включил скорость, которой так не хватало в первом тайме. И всё стало на свои места. С победой, Зенит!
+5
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Сергей Жарковский
Отличная реализация три из четырех! С победой Зенит!
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Pasta
Когда в защите играют Ашурматов и Грицаенко, а в полузащите такие мастодонты игры, как Кабутов и Зотов = я абсолютно не удивлен этому. Игроки Зенита просто многократно выше "классом", и с легкостью реализовывают моменты, которые создают за счет разницы в классе.

Априори, ни один тренер мира, даже признанные специалисты по обороне и защите, не могут выстроить хорошую игру на своей половине поля, если игроки низкого класса... Это не Шаронов, не Навас, не Ансальди, а в центре поля не Семак-Сибайя или Семак-Нобоа. Ну и сам по себе Рахимос - это не какой-то великий тренер даже по рос. меркам, а просто "средний". Средний тренер + плохие игроки = ожидаемо плохой результат.

P.s. К слову Рубин пропустил 18(восемьнадцать) мячей за 8 игр. Это больше всех в чемпионате. Это позор.
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Очки Дани Алвеса
Да они как с котятами играли. Рубин зачем-то нёсся всей командой вперед, потом вынимали контратаки из сеток. Рахимов - физручелло.
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napoli_14
Ответ Pasta
Когда в защите играют Ашурматов и Грицаенко, а в полузащите такие мастодонты игры, как Кабутов и Зотов = я абсолютно не удивлен этому. Игроки Зенита просто многократно выше "классом", и с легкостью реализовывают моменты, которые создают за счет разницы в классе. Априори, ни один тренер мира, даже признанные специалисты по обороне и защите, не могут выстроить хорошую игру на своей половине поля, если игроки низкого класса... Это не Шаронов, не Навас, не Ансальди, а в центре поля не Семак-Сибайя или Семак-Нобоа. Ну и сам по себе Рахимос - это не какой-то великий тренер даже по рос. меркам, а просто "средний". Средний тренер + плохие игроки = ожидаемо плохой результат. P.s. К слову Рубин пропустил 18(восемьнадцать) мячей за 8 игр. Это больше всех в чемпионате. Это позор.
Зато как комментатор по ходу матча расхваливал Кабутова и Зотова ))
Ей-богу, ни один бразилец из "Зенита" таких комплиментов не получал, как эти двое.
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Pasta
Ответ Гамарджоба Генацвале
Рубин в атаке одна из самых импотентных команд РПЛ.
В защите самая импотентная:)
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Такие дела
Ответ KOT_B_yHTAX
Слушайте. Ну смешно просто. Ну вот кто из специалитов будучи на МАТЧ ТВ прославился хоть как то? Талалаев? Юран? Рахимов?)))
Юран хорош
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Pasta
Ответ kilo_gilo
кому вообще в руководстве рубина пришла в голову мысль, что Рахимов на уровне рпл может команду качественно подготовить?! просто четверть сезона в мусорку. если уж настолько наплевать,кто там будет рулить, могли бы Мостового назначить, хуже точно не было бы
Было бы по крайней мере смешнее уж точно.
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Злодей Спб
Ну лучше так, чем 20 по воротам, 10 в створ и ноль голов.
А такие матчи бывали.
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7gbvr8rj2c
Отличная реализация у Зенита!
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Mac Miller
Как не переключу на Рубин - постоянно вижу как соперники с лёгкостью убегают от защитников и забивают. Зря Беленова Факелу слили, пропущенных было бы гораздо меньше.
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Гамарджоба Генацвале
Рубин в атаке одна из самых импотентных команд РПЛ.
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Комплексы Провинциала
да реализация конечно страдает, надеюсь к середине сезона Зенит будет поточнее
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KOT_B_yHTAX
Слушайте. Ну смешно просто. Ну вот кто из специалитов будучи на МАТЧ ТВ прославился хоть как то? Талалаев? Юран? Рахимов?)))
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DancePunk
Ну московские блоггеры не обратят на это внимания, они пукнут в лужу про чистый первый гол и все
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