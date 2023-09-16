Во вторник, 19 сентября, сыграют Барселона и Антверпен в 1 туре Лиги Чемпионов УЕФА.

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Игра пройдет на стадионе «Estadi Olímpic Lluís Companys».

Встречу будет в прямом эфире показывать Матч Футбол 3.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Во сколько играют Барселона – Антверпен

Начало матча запланировано на 22:00 по московскому времени.

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Прогноз на матч Барселона – Антверпен