Где смотреть Манчестер Сити – Црвена Звезда, во сколько прямая трансляция матча, Лига чемпионов УЕФА 19 сентября
Во вторник, 19 сентября, сыграют Манчестер Сити и Црвена Звезда в 1 туре Лиги Чемпионов УЕФА.
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- Игра пройдет на стадионе «Этихад Стэдиум».
- Встречу будет в прямом эфире показывать канал Матч Футбол 2.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Манчестер Сити – Црвена Звезда
- Начало матча запланировано на 22:00 по московскому времени.
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