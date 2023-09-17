Почеттино о новичках «Челси»: «Реал» купил Зидана за 70 млн, и через полгода фанаты говорили: «На кого мы потратили деньги?» Нужно дать игрокам время»

Теги Челси премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига Зинедин Зидан Маурисио Почеттино Футбол

Маурисио Почеттино призвал не спешить с выводами о новичках «Челси».

«В «Челси» всегда колоссальные ожидания. Когда ты приезжаешь в «Челси», будучи игроком или тренером, люди ждут, что ты будешь побеждать, брать трофеи забивать, показывать себя.

Сейчас у нас очень молодой состав, этих игроков можно считать хорошей инвестицией. Надо понимать, что они молоды и нуждаются в том, чтобы адаптироваться, сохраняя при этом спокойствие. Нечестно судить о них после одной или двух игр, говорить, что они себя не проявляют.

Я всегда привожу такой пример: «Реал» заплатил за игрока по имени Зинедин Зидан 70 или 80 млн. Он был потрясающим футболистом, но спустя шесть месяцев после трансфера можно было спросить у фанатов на «Сантьяго Бернабеу», что они о нем думают, и они отвечали: «Ох, на кого мы потратили деньги?»

Он начал себя проявлять спустя 7-8 месяцев. Зидану было 26 или 27 лет. Когда покупаешь 20-летних или 21-летних, надо быть осторожнее. Они не машины, им нужно адаптироваться к тем условиям, которые сложились за последние месяцы. Нужно дать им время.

Вот почему, несмотря на, возможно, не самые лучшие результаты, мы довольны процессом и тем, что показывает команда», – сказал главный тренер «Челси».

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22 комментария

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дитя лимита
тоже мне блин сравнение.. обидно, но сейчас за команду, которую для меня олицетворяют Лэмпард, Терри и Чех, играют какие-то мудрики, кукурельи, чвукукуменки и прочие клоуны;(
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KiNG_K
чет не помню чтобы про зизу так говорили. там после его перехода вся команда не очень играла, и сезон в начале во второй половине таблицы держалась, но зидан несколько мячей забил и был в бомбардирах, а через 2-3 месяца уже одним из лидеров был и взяли лч с его шикарным голос в финале
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Ничего Смешного
Мог привести пример Модрича, ну окей, Зизу был обладатель ЗМ, а тот сброд, что покупает Челси обладатель чего?
+10
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Михаил Сафонов
Серьезно? Что за байки, Зидан пришел в статусе легенды
+6
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corazón blanco
Зидан приходил в ранге обладателя Золотого Мяча, выиграл к тому моменту и Мундиаль и Евро, был одним из сильнейших полузащитников Серии А. Сравнение вообще Почеттино выбрал неуместное. Тем более Зидан не откладывал в долгий ящик, а быстро адаптировался в Мадриде и стал показывать игру высочайшего уровня.
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Профессор из Кобхэма
Ответ дитя лимита
тоже мне блин сравнение.. обидно, но сейчас за команду, которую для меня олицетворяют Лэмпард, Терри и Чех, играют какие-то мудрики, кукурельи, чвукукуменки и прочие клоуны;(
Не поверишь, но Терри и Лэмпард переходили в Челси тоже молодыми перспективными игроками. И им тоже понадобилось время, чтобы выйти на уровень одних из лучших игроков.
А ЛЧ они взяли, когда уже прошли свой пик.
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Не уверен!!
Так вы прямо скажите, что контракты у новичков на 8-10 лет, а результат ждите не раньше 5-6лет
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Lebron James
Зидан приходил как суперзвезда и обладатель ЗМ. Таких сейчас в Челчи нет.
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рамазаныч
зизу на тот момент
ваашпето уже был
чемпионом мира, европы
и лидером сильнейшего
на тот момент чемпионата
по названием серия А
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Anton Kortenko
на чемпиона мира с ЗМ ?
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perfekte
разве Зидан не в 29 звездой переходил в Реал? какие 26-27 лет, какие негодования фанатов?
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Ovsyankin
Так Зидана еще никто не оскорблял
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дитя лимита
Ответ perfekte
Зидан - вообще лучший игрок в истории футбола, ради него не надо было делать ЧЕ каждый год и судьи спокойно работали, он сам вытягивал сборную без поддержки судей.
только если в рейтинге не будет Сапогова
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АНДРЮХА87
Ответ дитя лимита
тоже мне блин сравнение.. обидно, но сейчас за команду, которую для меня олицетворяют Лэмпард, Терри и Чех, играют какие-то мудрики, кукурельи, чвукукуменки и прочие клоуны;(
Красиво сказано!
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дитя лимита
Ответ Профессор из Кобхэма
Не поверишь, но Терри и Лэмпард переходили в Челси тоже молодыми перспективными игроками. И им тоже понадобилось время, чтобы выйти на уровень одних из лучших игроков. А ЛЧ они взяли, когда уже прошли свой пик.
в том то и дело, что молодыми и перспективными, а не молодыми обладателями нарезок в тик токе, чей пик - отвозить 50и летнего Джеймса Милнера, который к этому моменту уже отпахал 75 минут
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Topordo
Ответ rigobersong
Чемпион Украины, обладатель суперкубка Украины, Футболист года в Украине Какие тебе еще аргументы нужны?:)
Странно, что с такими достижениями еще Золотой мяч не дали, хах)
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rigobersong
Ответ Ничего Смешного
Мог привести пример Модрича, ну окей, Зизу был обладатель ЗМ, а тот сброд, что покупает Челси обладатель чего?
Чемпион Украины, обладатель суперкубка Украины, Футболист года в Украине

Какие тебе еще аргументы нужны?:)
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хавбек+
Пончетино уже не первый раз ищет оправдания
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Audi
эх, молодежь,молодежь. Вот именно, что Зидан пришел звездой, но адаптация у него была тоже долгая. Помню , что ожидания поначалу были не очень оправданы. Он долго адаптировался, пол года минимум. Не верите мне, прочтите хотя бы википедию)
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