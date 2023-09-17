Почеттино о новичках «Челси»: «Реал» купил Зидана за 70 млн, и через полгода фанаты говорили: «На кого мы потратили деньги?» Нужно дать игрокам время»
Маурисио Почеттино призвал не спешить с выводами о новичках «Челси».
«В «Челси» всегда колоссальные ожидания. Когда ты приезжаешь в «Челси», будучи игроком или тренером, люди ждут, что ты будешь побеждать, брать трофеи забивать, показывать себя.
Сейчас у нас очень молодой состав, этих игроков можно считать хорошей инвестицией. Надо понимать, что они молоды и нуждаются в том, чтобы адаптироваться, сохраняя при этом спокойствие. Нечестно судить о них после одной или двух игр, говорить, что они себя не проявляют.
Я всегда привожу такой пример: «Реал» заплатил за игрока по имени Зинедин Зидан 70 или 80 млн. Он был потрясающим футболистом, но спустя шесть месяцев после трансфера можно было спросить у фанатов на «Сантьяго Бернабеу», что они о нем думают, и они отвечали: «Ох, на кого мы потратили деньги?»
Он начал себя проявлять спустя 7-8 месяцев. Зидану было 26 или 27 лет. Когда покупаешь 20-летних или 21-летних, надо быть осторожнее. Они не машины, им нужно адаптироваться к тем условиям, которые сложились за последние месяцы. Нужно дать им время.
Вот почему, несмотря на, возможно, не самые лучшие результаты, мы довольны процессом и тем, что показывает команда», – сказал главный тренер «Челси».
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А ЛЧ они взяли, когда уже прошли свой пик.
ваашпето уже был
чемпионом мира, европы
и лидером сильнейшего
на тот момент чемпионата
по названием серия А
Какие тебе еще аргументы нужны?:)