Почеттино о «Челси»: «У нас травмированы 11 или 12 футболистов. Доступны 14 или 15 игроков»
Маурисио Почеттино продолжил тему с нехваткой игроков в составе «Челси».
На вопрос об отсутствии команды в еврокубковых турнирах, специалист ответил: «Так лучше для нас. Сейчас у нас небольшой состав из-за травм».
«У нас травмированы 11 или 12 футболистов. Это видно по составу команды на данный момент.
Думаю, сейчас доступны 14 или 15 игроков. Важно, чтобы мы могли восстановить игроков и были конкурентоспособными, – сказал главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино.
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Я: ну где-то один, может два!"
Они: "А сколько всего их?"
Я: "когда я пришёл, было пять-шесть! Но говорят до этого было около десятка!"