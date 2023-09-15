Почеттино о «Челси»: «У нас травмированы 11 или 12 футболистов. Доступны 14 или 15 игроков»

Маурисио Почеттино продолжил тему с нехваткой игроков в составе «Челси».

На вопрос об отсутствии команды в еврокубковых турнирах, специалист ответил: «Так лучше для нас. Сейчас у нас небольшой состав из-за травм».

«У нас травмированы 11 или 12 футболистов. Это видно по составу команды на данный момент.

Думаю, сейчас доступны 14 или 15 игроков. Важно, чтобы мы могли восстановить игроков и были конкурентоспособными, – сказал главный тренер « » .

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