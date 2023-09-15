Почеттино о «Челси»: «У нас травмированы 11 или 12 футболистов. Доступны 14 или 15 игроков»

Теги Челси премьер-лига Англия травмы Маурисио Почеттино Футбол

Маурисио Почеттино продолжил тему с нехваткой игроков в составе «Челси».

На вопрос об отсутствии команды в еврокубковых турнирах, специалист ответил: «Так лучше для нас. Сейчас у нас небольшой состав из-за травм».

«У нас травмированы 11 или 12 футболистов. Это видно по составу команды на данный момент.

Думаю, сейчас доступны 14 или 15 игроков. Важно, чтобы мы могли восстановить игроков и были конкурентоспособными, – сказал главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино.

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS

6 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Kerndl
А еще половину я даже не знаю - добавил он
+22
-1
+21
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Стас Файзуллин
Хороший тренер! У меня на роботе спрашивают: "Сколько осталось рабочих Станко?"
Я: ну где-то один, может два!"
Они: "А сколько всего их?"
Я: "когда я пришёл, было пять-шесть! Но говорят до этого было около десятка!"
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Wekil Halylow
ешё лярд на студию.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Enchanter WIZZARD
Доступны 14 футболистов и Мудрик
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Papa Il
Надо ещё 30 купить
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Георгий Амиян
Очевидно, клубу нужны трансферы… Боули душит Челси своей экономичностью
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий