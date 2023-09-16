«Краснодар» 14 матчей не проигрывает в Мир РПЛ – с апреля

Теги премьер-лига Россия Ахмат Владимир Ивич Краснодар Футбол

«Краснодар» продлил серию без поражений в Мир РПЛ, сыграв вничью с «Ахматом».

Матч 8-го тура чемпионата России завершился со счетом 1:1.

Команда Владимира Ивича в последний раз проигрывала в лиге 24 апреля – «Спартаку» (3:4). С тех пор у нее 7 побед и 7 ничьих.

В следующем туре «Краснодар» встретится с «Уралом» – это произойдет 24 сентября.

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4 комментария

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Rus Donskoy
Красота Краснодар Круто! 👏
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Артем Гладских
отлично
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Артем Гладских
краснодар, очень хорошо!
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