«Краснодар» 14 матчей не проигрывает в Мир РПЛ – с апреля

«Краснодар» продлил серию без поражений в Мир РПЛ, сыграв вничью с «Ахматом».

Матч 8-го тура чемпионата России завершился со счетом 1:1.

Команда Владимира Ивича в последний раз проигрывала в лиге 24 апреля – «Спартаку» (3:4). С тех пор у нее 7 побед и 7 ничьих.

В следующем туре « » встретится с «Уралом» – это произойдет 24 сентября.

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS