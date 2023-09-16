«Краснодар» 14 матчей не проигрывает в Мир РПЛ – с апреля
«Краснодар» продлил серию без поражений в Мир РПЛ, сыграв вничью с «Ахматом».
Матч 8-го тура чемпионата России завершился со счетом 1:1.
Команда Владимира Ивича в последний раз проигрывала в лиге 24 апреля – «Спартаку» (3:4). С тех пор у нее 7 побед и 7 ничьих.
В следующем туре «Краснодар» встретится с «Уралом» – это произойдет 24 сентября.
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