Глушаков – Ещенко после назначения Тедеско: «Брат, не лайкать!»

Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков обратился к защитнику Андрею Ещенко после назначения Доменико Тедеско новым главным тренером московского клуба.

Глушаков выложил в сторис своего инстаграма известный мем («мой ######»), но с лицами Ещенко и Тедеско.

«Брат, не лайкать!» – написал Глушаков на фотографии.

Ранее бывший главный тренер «Спартака» отправил Ещенко и Глушакова в дубль «Спартака» после того, как они лайкнули пост с критикой в его адрес.

Фото: скриншот из сторис инстаграма

Кроме того, Глушаков оставил комментарий под постом журналиста Максима Алланазарова с фотографией Тедеско.

«Сработаемся!» – написал журналист.

«Посмотрим», – ответил Глушаков.

Глушаков в трансляции пресс-конференции Тедеско в «Спартаке»: «Лайк кому?»