Глушаков – Ещенко после назначения Тедеско: «Брат, не лайкать!»

Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков обратился к защитнику «Спартака» Андрею Ещенко после назначения Доменико Тедеско новым главным тренером московского клуба.
Глушаков выложил в сторис своего инстаграма известный мем («мой ######»), но с лицами Ещенко и Тедеско.
«Брат, не лайкать!» – написал Глушаков на фотографии.
Ранее бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера отправил Ещенко и Глушакова в дубль «Спартака» после того, как они лайкнули пост с критикой в его адрес.
Фото: скриншот из сторис инстаграма Дениса Глушакова
Кроме того, Глушаков оставил комментарий под постом журналиста Максима Алланазарова с фотографией Тедеско.
«Сработаемся!» – написал журналист.
«Посмотрим», – ответил Глушаков.
Глушаков в трансляции пресс-конференции Тедеско в «Спартаке»: «Лайк кому?»