Муми Нгамале: «В «Динамо» пришли мастеровитые игроки. Новые полузащитники обладают хорошим уровнем – они смогут заменить Захаряна»

Муми Нгамале поделился мнением о составе «Динамо».

«Подводя итоги трансферного окна, можно сказать, что в «Динамо» пришли мастеровитые футболисты.

Новые полузащитники обладают хорошим уровнем – они смогут заменить Захаряна. Теперь нужно сфокусироваться на матчах РПЛ и Кубка России», – сказал вингер бело-голубых.

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