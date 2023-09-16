Муми Нгамале: «В «Динамо» пришли мастеровитые игроки. Новые полузащитники обладают хорошим уровнем – они смогут заменить Захаряна»

Теги премьер-лига Россия Динамо Москва Муми Нгамале Чемпионат.com Арсен Захарян Футбол

Муми Нгамале поделился мнением о составе «Динамо».

«Подводя итоги трансферного окна, можно сказать, что в «Динамо» пришли мастеровитые футболисты.

Новые полузащитники обладают хорошим уровнем – они смогут заменить Захаряна. Теперь нужно сфокусироваться на матчах РПЛ и Кубка России», – сказал вингер бело-голубых. 

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2 комментария

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Dinamik1
Надо каленым железом Личке выжечь у футболистов трясучку в ногах на последних минутах.Сколько очков потеряно на последних минутах матча.Эта беда уже не первый год тренера игроки меняются а проблема остается.
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Артем Гладских
удачи динамо в будущем.
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