Шишкин о «Локо»: «В обороне очень много проблем. Нужен лидер типа Чорлуки»

Роман Шишкин высказался об игре «Локомотива» в текущем сезоне.

— Какие перспективы у «Локо» сейчас?

— Если честно, у меня были большие надежды по сравнению с тем, как начинался прошлый сезон, когда команда была около зоны вылета. Концовка прошлого сезона, когда «Локомотив» поднялся на восьмое место, обнадеживала. С учетом перспективной работы главного тренера Галактионова ожидания были большими.

Проблески присутствуют, но нужна стабильность. Присутствует большая зависимость от . Две разные команды, когда он играет и не играет.

Еще в обороне очень много проблем, как и у «Спартака». На мой взгляд, там «Локо» нужен лидер типа игравшего у них когда-то или игравшего в «Спартаке» Жиго. Который будет руководить обороной. Тогда, возможно, заиграет команда по-другому, – сказал экс-игрок « ».

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