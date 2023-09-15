Бегович о трансферах «Челси»: «Я не знаю половины игроков, хотя помешан на просмотре футбола. Тратя 115 млн на Кайседо, вы можете потратить и 120 млн на Райса? Берите лучших»
Асмир Бегович расриктиковал трансферную политику «Челси».
«Если вы тратите 115 млн фунтов на Кайседо, то, конечно, можете потратить и 120 млн фунтов на Райса? Я не знаю Деклана лично, я не говорю, что он не хочет играть за «Арсенал», но, положа руку на сердце, думаю, он хотел бы перейти в «Челси».
Смотришь на некоторых из этих игроков и думаешь: «Как Райс может быть где-то еще?» Такие игроки, как он, в прошлом переходили в «Челси». Я говорю об игроках в расцвете сил, а Райс в расцвете сил.
Я помешан на просмотре футбола и не знаю половины игроков [«Челси»]! Для меня это странно, все это очень странно. Я не вижу, как строится команда, вся эта переходная фаза перестройки для меня некая отговорка.
Я не говорю, что мне не нравится Энцо, но если мы собираемся потратить 230 млн фунтов на него и Кайседо, то я бы предпочел Райса любому из этих игроков, если бы смог его заполучить. Пожалуйста, берите в команду лучших игроков», – сказал экс-вратарь «Челси» в подкасте The Byline.
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