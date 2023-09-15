Бегович о трансферах «Челси»: «Я не знаю половины игроков, хотя помешан на просмотре футбола. Тратя 115 млн на Кайседо, вы можете потратить и 120 млн на Райса? Берите лучших»

Теги Челси премьер-лига Англия Арсенал Асмир Бегович Деклан Райс Энцо Фернандес деньги Мойсес Кайседо Футбол

Асмир Бегович расриктиковал трансферную политику «Челси».

«Если вы тратите 115 млн фунтов на Кайседо, то, конечно, можете потратить и 120 млн фунтов на Райса? Я не знаю Деклана лично, я не говорю, что он не хочет играть за «Арсенал», но, положа руку на сердце, думаю, он хотел бы перейти в «Челси».

Смотришь на некоторых из этих игроков и думаешь: «Как Райс может быть где-то еще?» Такие игроки, как он, в прошлом переходили в «Челси». Я говорю об игроках в расцвете сил, а Райс в расцвете сил.

Я помешан на просмотре футбола и не знаю половины игроков [«Челси»]! Для меня это странно, все это очень странно. Я не вижу, как строится команда, вся эта переходная фаза перестройки для меня некая отговорка.

Я не говорю, что мне не нравится Энцо, но если мы собираемся потратить 230 млн фунтов на него и Кайседо, то я бы предпочел Райса любому из этих игроков, если бы смог его заполучить. Пожалуйста, берите в команду лучших игроков», – сказал экс-вратарь «Челси» в подкасте The Byline.

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31 комментарий

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ericssons
Они и так берут лучших. Мудрик лучший в беге например.
+23
-4
+19
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Zed_patriot
Ответ ericssons
Они и так берут лучших. Мудрик лучший в беге например.
от военкомата
+24
-8
+16
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Антон Патракеев
Настолько хотел в Челси, что ради Арсенала отказал Сити
+16
-5
+11
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Niko [Ars]
скорее всего половина нынешних игроков Челси в свою очередь тоже не знает, кто такой Бегович
+11
-4
+7
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Cyle Rayner
Ответ Антон Патракеев
Настолько хотел в Челси, что ради Арсенала отказал Сити
В Сити он бы подменял Родри
+8
-2
+6
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quaterbackathome
Ответ Антон Патракеев
Настолько хотел в Челси, что ради Арсенала отказал Сити
прикольно так придумывать)
+6
-1
+5
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The Best
Райс хотел в Арсенал и даже отказал Сити в переходе,каким образом Челси должен был его купить?Лишь бы хейтить и всё,такое ощущение что интервью дал юзер спортса
+4
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+3
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LeChat Ostrowski
Ответ Asl Ali
Проблема в том , что они не соблюдают баланс . Опытных игроков раз два и все . Набирая столько молодняка такое ощущение что формируют фарм клуб для какого нибудь чемпионата Эстонии.
Казахстана.
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charly001
Оба переоценены
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ML26
Ответ gPk
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Фанаты лысого шарлатана до сих пор верят в сказки, что если «Пеп позвал», то игрок мигом собирает чемоданы))
Все лучшие источники подтвердили, что Сити дал ВХЮ столько же, сколько Арсенал. Решение оставалось только за игроком
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Антон Патракеев
Ответ quaterbackathome
прикольно так придумывать)
Да-да, писали Романо и куча инсайдеров об этом, но придумываю я)
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Aleksandr Khachoyan
Ответ The Best
Райс хотел в Арсенал и даже отказал Сити в переходе,каким образом Челси должен был его купить?Лишь бы хейтить и всё,такое ощущение что интервью дал юзер спортса
Да, но надо знать историю в целом. Райс год назад точно перешел бы в Челси. Другое дело, что Челси сам за ним не пошел а Артета и Арсенал с ним целый год возились и вышли с ним на такой уровень, что он и Сити отказал ради них))
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Акира_1
Может Райс хотел только в Арсенал. Как нужно насильно заставить его перейти в Челси? Это же не Фифа, где просто нужно больше дать. Плюс одного такого уже перехватили у Арсенала.
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Artuom Batishev
Ответ Cyle Rayner
В Сити он бы подменял Родри
Нет. Играл бы в паре с Родри, как сейчас играет Ковачич.
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Хан Сахан
Райс, по-моему, Челси отказал
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gPk
Ответ Антон Патракеев
Настолько хотел в Челси, что ради Арсенала отказал Сити
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Опа, Митяй
Ответ Niko [Ars]
скорее всего половина нынешних игроков Челси в свою очередь тоже не знает, кто такой Бегович
Прикол в том, что это вообще никак не отменяет смысла в словах Беговича
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Magic_Man
Ответ Антон Патракеев
Настолько хотел в Челси, что ради Арсенала отказал Сити
Он не хотел переезжать из Лондона, это одна из причин почему он предпочел Арсенал Сити. Сложно сказать как было бы с Челси...
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Эдвард Джеймс Кенуэй
Ответ Artuom Batishev
Нет. Играл бы в паре с Родри, как сейчас играет Ковачич.
Стоунс - ну да, ну да, пошел я нахер
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vzi
Ответ Акира_1
Может Райс хотел только в Арсенал. Как нужно насильно заставить его перейти в Челси? Это же не Фифа, где просто нужно больше дать. Плюс одного такого уже перехватили у Арсенала.
В Football Manager, даже если дашь больше от плюс-минус равного по статусу клуба, могут отказать. :)
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TennisForever
Ответ Niko [Ars]
скорее всего половина нынешних игроков Челси в свою очередь тоже не знает, кто такой Бегович
Потому что он всё время от них Бегает😁
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Дмитрий Крутенко
Ответ Zed_patriot
от военкомата
ахахаха
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Taaor
Ответ Zed_patriot
от военкомата
Шутка неплохая. Но почему человек с ником Zed_Patriot до сих пор не в окопе?
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Jason Williams
Ответ Taaor
Шутка неплохая. Но почему человек с ником Zed_Patriot до сих пор не в окопе?
А что, мобилизация? Или страна с кем-то воюет?
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Born is the King
Ответ S. A.
Я очень этого боюсь, но думаю, что Райс вполне может перейти в Челси в будущем. А насчёт этого лета, то Дек хотел играть в Лиге Чемпионов
Возвращать воспитанника за 100 это больше к другим клубам. Пусть играет в арсе
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