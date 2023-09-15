Фабио Гроссо возглавит «Лион». Команда идет последней в Лиге 1
Чемпион мира 2006 года Фабио Гроссо возглавит «Лион».
Бывший защитник сборной Италии достиг договоренности с французским клубом, сообщает L’Equipe. Ранее «Лион» вел переговоры с Грэмом Поттером и Оливером Гласнером, но они не увенчались успехом. Также французы отказались от кандидатуры Дженнаро Гаттузо.
Гроссо сменит на посту главного тренера команды Лорана Блана, который был уволен в начале недели. Итальянец подпишет контракт на два года. Его презентация состоится в следующий понедельник.
Гроссо играл за «Лион» с 2007 по 2009 год. Последним клубом в его тренерской карьере был «Фрозиноне», где он работал с 2021 по 2023 год. Под руководством тренера команда вышла в Серию А.
После 4 проведенных туров Лиги 1 «Лион» набрал 1 очко и занимает 20-е, последнее, место в турнирной таблице.
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