Фабио Гроссо возглавит «Лион». Команда идет последней в Лиге 1

Теги Лион Фабио Гроссо Дженнаро Гаттузо лига 1 Франция Грэм Поттер Оливер Гласнер Футбол

Чемпион мира 2006 года Фабио Гроссо возглавит «Лион».

Бывший защитник сборной Италии достиг договоренности с французским клубом, сообщает L’Equipe. Ранее «Лион» вел переговоры с Грэмом Поттером и Оливером Гласнером, но они не увенчались успехом. Также французы отказались от кандидатуры Дженнаро Гаттузо.

Гроссо сменит на посту главного тренера команды Лорана Блана, который был уволен в начале недели. Итальянец подпишет контракт на два года. Его презентация состоится в следующий понедельник.

Гроссо играл за «Лион» с 2007 по 2009 год. Последним клубом в его тренерской карьере был «Фрозиноне», где он работал с 2021 по 2023 год. Под руководством тренера команда вышла в Серию А. 

После 4 проведенных туров Лиги 1 «Лион» набрал 1 очко и занимает 20-е, последнее, место в турнирной таблице. 

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6 комментариев

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semakor@ya.ru
Тот, кто победил французов в финале ЧМ - как правило у местных фанатов любовью не пользуется :)
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funkymonkey
Ну, Гроссо хотя бы свой парень

Подписание Лемпарда или Гауттузо - отвратительная история
+1
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+1
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Усатый КозлоБык ©
Жесть
😬
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Сергей Орлов
Хороший вариант.
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0:4 на спотифай камп ноу
Лион? Последний??? Значит и Спартак сможет, вперёд красно белые есть куда стремится
+1
-1
0
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pasha_t
Ответ Усатый КозлоБык ©
Жесть 😬
Французики вспомнят кто забил победную пенку в финале 2006?))
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