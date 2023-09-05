«Ман Сити» в полуфинале клубного ЧМ сыграет с мексиканским «Леоном» или японскими «Урава Ред Даймондс»

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В Джидде состоялась жеребьевка клубного ЧМ по футболу 2023 года.

Клубный чемпионат мира пройдет в Саудовской Аравии с 12 по 23 декабря. «Манчестер Сити» получил право на участие в турнире после победы в Лиге чемпионов.

В полуфинале клубного чемпионата мира «Манчестер Сити» сыграет с мексиканским «Леоном» или японскими «Урава Ред Даймондс». 

Участники второго полуфинала в данный момент не известны. Одним из них станет обладатель Кубка Либертадорес, который определится 4 ноября. «Бока Хуниорс» или «Палмейрас» сыграют в финале турнира против победителя второго полуфинала, где встретятся «Интернасьонал» и «Флуминенсе».

«Аль-Иттихад» и новозеландский «Окленд Сити» встретятся в первом раунде КЧМ, победитель сыграет с египетским «Аль-Ахли», таким образом, один из этих клубов и станет последним полуфиналистом и соперником представителя Южноамериканской конфедерации футбола.

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13 комментариев

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Ебздрогыч
За место во втором полуфинале поборются «Бока Хуниорс» и «Палмейрас» – победитель этой пары встретится с победителем Кубка Либертадорес, в финале которого сыграют «Интернасьонал» и «Флуминенсе». Еще одним полуфиналистом станет «Аль-Ахли», «Аль-Иттихад» или «Окленд Сити».

Нельзя по-человечески расписать кто с кем играет в четвертьфинале?
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Ночной кошмар Логинова
Изи кубок для Пепа
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Oleg Olegov
Ответ Артём Амирджанян
Бесполезный турнир, сразу ясно, кто выиграет
Ну понятно, что мы с батей выиграем, но не обламывайте кайф остальным, пусть другие пацаны тоже побегают.
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Oleg Olegov
Ответ Артём Амирджанян
Я знаю, что вы выиграете, зачем Вам тратить время на каких-то пацанов?
Не знаю, Артём, я всего лишь пешка в этой игре
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sema mixajlov
Ответ Ебздрогыч
За место во втором полуфинале поборются «Бока Хуниорс» и «Палмейрас» – победитель этой пары встретится с победителем Кубка Либертадорес, в финале которого сыграют «Интернасьонал» и «Флуминенсе». Еще одним полуфиналистом станет «Аль-Ахли», «Аль-Иттихад» или «Окленд Сити». Нельзя по-человечески расписать кто с кем играет в четвертьфинале?
рил, в полуфинал почему потенциально выходит 5 команд) если ориентироваться на новость. Но на деле в полуфиналах Сити, победитель Либертадорес, Окленд Сити и Аль-Иттихад разыграют путевку в четвертьфиналы, где их ждут Урава Ред Даймондс, Леон и Аль-Ахли
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Oleg Olegov
Это тот Леон, из которого Давила в ЦСКА приехал?
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Артём Амирджанян
Бесполезный турнир, сразу ясно, кто выиграет
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AnMe
Ответ КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Какой ещё клубный чм? Боссы футбола совсем долбанулись. Уберите нафиг никому не нужный клубный чм. Хватит увеличивать количество матчей. Кому в голову взбрело, что победителю лч надо играть с Мексиканскими клубам? Это шутка какая-то?
Опередил с данной мыслью. Полностью Согласен.
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134572784@vkontakte.ru
Ответ КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Какой ещё клубный чм? Боссы футбола совсем долбанулись. Уберите нафиг никому не нужный клубный чм. Хватит увеличивать количество матчей. Кому в голову взбрело, что победителю лч надо играть с Мексиканскими клубам? Это шутка какая-то?
Так пусть выпустят резерв, если турнир такой ненужный, какие проблемы?
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Любезный Коссутий
Ответ КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Какой ещё клубный чм? Боссы футбола совсем долбанулись. Уберите нафиг никому не нужный клубный чм. Хватит увеличивать количество матчей. Кому в голову взбрело, что победителю лч надо играть с Мексиканскими клубам? Это шутка какая-то?
если ты теперь "КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!", будь добр ездить на все порожняковые турниры.
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Артём Амирджанян
Ответ Oleg Olegov
Ну понятно, что мы с батей выиграем, но не обламывайте кайф остальным, пусть другие пацаны тоже побегают.
Я знаю, что вы выиграете, зачем Вам тратить время на каких-то пацанов?
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