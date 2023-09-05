«Ман Сити» в полуфинале клубного ЧМ сыграет с мексиканским «Леоном» или японскими «Урава Ред Даймондс»
В Джидде состоялась жеребьевка клубного ЧМ по футболу 2023 года.
Клубный чемпионат мира пройдет в Саудовской Аравии с 12 по 23 декабря. «Манчестер Сити» получил право на участие в турнире после победы в Лиге чемпионов.
В полуфинале клубного чемпионата мира «Манчестер Сити» сыграет с мексиканским «Леоном» или японскими «Урава Ред Даймондс».
Участники второго полуфинала в данный момент не известны. Одним из них станет обладатель Кубка Либертадорес, который определится 4 ноября. «Бока Хуниорс» или «Палмейрас» сыграют в финале турнира против победителя второго полуфинала, где встретятся «Интернасьонал» и «Флуминенсе».
«Аль-Иттихад» и новозеландский «Окленд Сити» встретятся в первом раунде КЧМ, победитель сыграет с египетским «Аль-Ахли», таким образом, один из этих клубов и станет последним полуфиналистом и соперником представителя Южноамериканской конфедерации футбола.
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