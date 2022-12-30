«Ман Сити» купит 19-летнего опорника «Велес Сарсфилд» Перроне за 8 млн долларов
«Манчестер Сити» близок к приобретению полузащитника «Велес Сарсфилд».
По данным инсайдера Фабрицио Романо, 19-летний опорник Максимо Перроне будет выкуплен за 8 млн долларов – таковы отступные, предусмотренные контрактом.
Ожидается, что в ближайшее время сделка будет оформлена. Игрок присоединится к «горожанам» по окончании чемпионата Южной Америки среди молодежных команд.
В 2022 году Перроне провел 15 матчей в чемпионате Аргентины и забил 2 гола.
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Жирона и до слияния с Сити-Групп была симпатичная команда, ныне - помимо этого появилась шикарная инфраструктура и не плохой состав.
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