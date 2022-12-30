«Ман Сити» купит 19-летнего опорника «Велес Сарсфилд» Перроне за 8 млн долларов

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия высшая лига Аргентина Велес Сарсфилд возможные трансферы Фабрицио Романо Футбол

«Манчестер Сити» близок к приобретению полузащитника «Велес Сарсфилд».

По данным инсайдера Фабрицио Романо, 19-летний опорник Максимо Перроне будет выкуплен за 8 млн долларов – таковы отступные, предусмотренные контрактом.

Ожидается, что в ближайшее время сделка будет оформлена. Игрок присоединится к «горожанам» по окончании чемпионата Южной Америки среди молодежных команд.

В 2022 году Перроне провел 15 матчей в чемпионате Аргентины и забил 2 гола.

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12 комментариев

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Inside 88 LW
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Ответ Кукич
Отправит на 1,5 года в аренду Труа или Жирону . Фарм клубы Сити во Франции и Испании. Жироной вообще руководит братишка Пепа Гвардиолы Пере Гвардиола
Добавлю - и успешно руководит.
Жирона и до слияния с Сити-Групп была симпатичная команда, ныне - помимо этого появилась шикарная инфраструктура и не плохой состав.
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Inside 88 LW
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Ответ Okaka
Раньше победитель Кубка Либертадорес играл на равных с победителем европейской ЛЧ, а теперь с победителем азиатской
Тут корень беды в том, что чемпионаты безумно коррумпированы, тенденция договорных матчей зашкаливает. Самому обидно - раньше безумно любил чемпионаты, особенно - Аргентина, Эквадор, Парагвай.
Продажа молодых проспектов - напротив, стимулирует развитие новых.
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Кукич
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Отправит на 1,5 года в аренду Труа или Жирону . Фарм клубы Сити во Франции и Испании. Жироной вообще руководит братишка Пепа Гвардиолы Пере Гвардиола
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Okaka
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Ответ Inside 88 LW
Не соглашусь, как показывает время - покупки в Европу как раз наоборот, стимулируют развитие футбола в данном регионе.
Раньше победитель Кубка Либертадорес играл на равных с победителем европейской ЛЧ, а теперь с победителем азиатской
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Inside 88 LW
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Ответ Алексей Толстюк
Это с чего бы вдруг? Или ты думаешь Альварес это 1й перспективный аргентинец которого брали?) Там уже столько молодняка было погублено, что в голове не укладывается.
То, что было - согласен.
Последние грубо говоря 4 сезона - все трансферы в точку, помимо Грилиша (да и то, провальный трансфер украшают и не удивлюсь, если продадут за те же деньги).
На данный момент - МС лучший клуб в плане трансферной политики.
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Алексей Толстюк
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Ответ Inside 88 LW
Зная грамотный менеджмент МС - нет сомнений что в ближайшие годы этот парень выстрелит.
Это с чего бы вдруг? Или ты думаешь Альварес это 1й перспективный аргентинец которого брали?) Там уже столько молодняка было погублено, что в голове не укладывается.
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Ezra-Matthew Miller
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Ответ Okaka
Ну вот, о каком развитии Южной Америки, если каждого таланта скупает Европа и МЛС. Клубный футбол там умирает
а это новость, что в Аргентине нет денег?)
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#SharkTeam
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Ответ Okaka
Ну вот, о каком развитии Южной Америки, если каждого таланта скупает Европа и МЛС. Клубный футбол там умирает
а постоянное наличие талантов это не развитие?
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#SharkTeam
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Будущий чемпион Англии, а спортс даже тег еще не сделал
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Inside 88 LW
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Ответ Okaka
Ну вот, о каком развитии Южной Америки, если каждого таланта скупает Европа и МЛС. Клубный футбол там умирает
Не соглашусь, как показывает время - покупки в Европу как раз наоборот, стимулируют развитие футбола в данном регионе.
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Inside 88 LW
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Зная грамотный менеджмент МС - нет сомнений что в ближайшие годы этот парень выстрелит.
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Okaka
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Ну вот, о каком развитии Южной Америки, если каждого таланта скупает Европа и МЛС. Клубный футбол там умирает
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