«Ливерпуль» и «Порту» интересуются Варелой из «Боки». Отступные опорника – 15 млн евро

Теги Ливерпуль высшая лига Португалия Порту премьер-лига Англия высшая лига Аргентина Бока Хуниорс возможные трансферы Алан Варела Футбол

Полузащитник Алан Варела интересен «Ливерпулю» и «Порту».

Эти клубы проявляют наиболее серьезный интерес к футболисту «Бока Хуниорс», сообщает TyC Sports.

Есть вероятность, что англичане сделают предложение о трансфере игрока уже в ближайшее время. 

Сумма отступных, указанная в контракте 21-летнего игрока с аргентинским клубом, составляет 15 миллионов евро. «Бока» не хочет продавать опорника дешевле.

В 2023 году Варела провел 18 матчей в рамках чемпионата Аргентины. Подробную статистику хавбека можно найти здесь

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16 комментариев

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Антон Чугунов
Если переедет в Португалию, через сезон будет стоить под 80 - 100 миллионов для любого клуба из Европы. Энцо не даст соврать
+7
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Snid
Если Порту интересуется, значит Ливерпулю надо брать, те мало промахиваются )
+6
0
+6
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Buba
Ответ llolishe
Рано радуешься Расследование по махинациям ситевика уже этим летом Там отберут у вас трофеи 5 ТОП клубов АПЛ за исключение ситевика из АПЛ
За липовый требл нефтепроект ответит по полной.
+6
-1
+5
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llolishe
Ответ Ман Сити
Думаю быстрее будет расследована подделка ковид-тестов в 2022
У Ливерпуля есть честный международный требл
+3
-1
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Ман Сити
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Peter Parker
А я бы присмотрел за Федерико Редондо. Показался интересным за сборную ю20
0
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Отвёртка
Вот такое фсг одобряют. Подписываем и можно закрывать ТО
0
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llolishe
Ответ Ман Сити
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Свидетель кубка Марчиняка-твой Арсенал провел сезон без трофеев
+1
-1
0
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llolishe
Ответ Ман Сити
Витя, сколько у портового проекта треблов?
Рано радуешься
Расследование по махинациям ситевика уже этим летом
Там отберут у вас трофеи
5 ТОП клубов АПЛ за исключение ситевика из АПЛ
+3
-3
0
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llolishe
Ответ Ман Сити
Думаю быстрее будет расследована подделка ковид-тестов в 2022
У твоего Арсенала есть требл
0
0
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Buba
Ответ ман сити фейк
Мечтай только, как и квадрупле ахаха
Я же не глор фейкопроекта Мансура, которого скоро не будет.
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