«Ливерпуль» и «Порту» интересуются Варелой из «Боки». Отступные опорника – 15 млн евро

Полузащитник Алан Варела интересен «Ливерпулю» и «Порту».

Эти клубы проявляют наиболее серьезный интерес к футболисту « », сообщает TyC Sports.

Есть вероятность, что англичане сделают предложение о трансфере игрока уже в ближайшее время.

Сумма отступных, указанная в контракте 21-летнего игрока с аргентинским клубом, составляет 15 миллионов евро. «Бока» не хочет продавать опорника дешевле.

В 2023 году провел 18 матчей в рамках чемпионата Аргентины. Подробную статистику хавбека можно найти здесь.

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