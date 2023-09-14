Глен Джонсон о Мудрике в «Челси»: «Жаль его, переходить в большой клуб с такими ожиданиями непросто. Часики тикают»
Глен Джонсон высказался об игре Михаила Мудрика.
Футболист по-прежнему не забил ни одного мяча в составе «Челси».
«Думаю, что часики для Мудрика тикают, потому что о нем говорят каждую неделю.
Мне его жаль. Переходить в такой большой клуб – это непросто, особенно с теми ожиданиями, которые возлагались на Михаила.
Тем не менее верю, что он обладает необходимыми качествами, чтобы исправить ситуацию, но ему нужно поторопиться», – сказал бывший игрок «Ливерпуля» и сборной Англии Глен Джонсон.
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