Глен Джонсон о Мудрике в «Челси»: «Жаль его, переходить в большой клуб с такими ожиданиями непросто. Часики тикают»

Глен Джонсон высказался об игре Михаила Мудрика.

Футболист по-прежнему не забил ни одного мяча в составе «Челси».

«Думаю, что часики для Мудрика тикают, потому что о нем говорят каждую неделю.

Мне его жаль. Переходить в такой большой клуб – это непросто, особенно с теми ожиданиями, которые возлагались на Михаила.

Тем не менее верю, что он обладает необходимыми качествами, чтобы исправить ситуацию, но ему нужно поторопиться», – сказал бывший игрок «Ливерпуля» и сборной Англии Глен Джонсон.

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