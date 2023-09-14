Глен Джонсон о Мудрике в «Челси»: «Жаль его, переходить в большой клуб с такими ожиданиями непросто. Часики тикают»

Теги Челси Глен Джонсон премьер-лига Англия Михаил Мудрик Футбол

Глен Джонсон высказался об игре Михаила Мудрика.

Футболист по-прежнему не забил ни одного мяча в составе «Челси».

«Думаю, что часики для Мудрика тикают, потому что о нем говорят каждую неделю.

Мне его жаль. Переходить в такой большой клуб – это непросто, особенно с теми ожиданиями, которые возлагались на Михаила.

Тем не менее верю, что он обладает необходимыми качествами, чтобы исправить ситуацию, но ему нужно поторопиться», – сказал бывший игрок «Ливерпуля» и сборной Англии Глен Джонсон.

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6 комментариев

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Kahn01
Ответ madaev
Игрок из рязряда «у него есть качества нужно подождать» как и: Погба Мората Фелиш Ришарлиссон Хавертц
Мората тут лишний. Был практически везде полезен и никогда не считался суперзвездой, и не стоил 100 млн как почти все в этом списке.
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Элдор ШоуУродов
Ответ Ебздрогыч
Правильно, часики тикают - пора рожать уже!
«Дали вам зайку — дайте на Стэмфорд Бридж лужайку»
«Продашь Мудрика за 100 лямов — поймёшь»
«Мой малыш 30 минут Милнера возил!»
«Яжшахтёр»

Ну, и далее по списку 😁
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madaev
Игрок из рязряда «у него есть качества нужно подождать» как и:

Погба
Мората
Фелиш
Ришарлиссон
Хавертц
+1
0
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madaev
Ответ Kahn01
Мората тут лишний. Был практически везде полезен и никогда не считался суперзвездой, и не стоил 100 млн как почти все в этом списке.
Не знаю, играл вечно в топ клубах ниочем
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Ебздрогыч
Правильно, часики тикают - пора рожать уже!
+1
-1
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Профессор из Кобхэма
Ответ madaev
Игрок из рязряда «у него есть качества нужно подождать» как и: Погба Мората Фелиш Ришарлиссон Хавертц
Погба - чемпион мира.
В Юве был топом. Ну, а в МЮ за последние 10 лет топовый стабильный футбол только Бруну показывал.
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