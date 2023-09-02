Роберт Левандовски раскритиковал судейство и стиль игры команд Ла Лиги.

« недостаточно привлекательная и атакующая. Судьи убивают лигу.

Я не ожидал, что команды испанской лиги будут так неохотно играть в футбол», – сказала нападающий «Барселоны» в интервью Meczyki.

Левандовски о «Барсе»: «Иногда у нас недостаточно игроков атаки, у меня нет поддержки. От «Барсы» ждут не только побед, но и атакующего футбола»

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