Роберт Левандовски: «Ла Лига недостаточно привлекательная и атакующая, судьи убивают ее. Не ожидал, что команды здесь будут так неохотно играть»

Теги Барселона Ла Лига судьи Роберт Левандовски Футбол

Роберт Левандовски раскритиковал судейство и стиль игры команд Ла Лиги.

«Ла Лига недостаточно привлекательная и атакующая. Судьи убивают лигу.

Я не ожидал, что команды испанской лиги будут так неохотно играть в футбол», – сказала нападающий «Барселоны» в интервью Meczyki.

Левандовски о «Барсе»: «Иногда у нас недостаточно игроков атаки, у меня нет поддержки. От «Барсы» ждут не только побед, но и атакующего футбола»

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62 комментария

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ta-tosha
Так он прав. Просто просмотрите среднюю стату по скоростям, пробегам игроков, прессинг действиям, пасами на гол и xG. И сравните с АПЛ И Бундеслигой. Особое внимание обратите на чистое время игры, количество остановок игры, нарушения, симуляции и споры с арбитрами. Тогда все станет на свои места.
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trick00
Он прав, что все удивляются?
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Олег910
Тут не поспоришь. Ла Лига во времена Месси и Роналду была лучшей лигой мира, пол мира смотрели игры Барсы против Реала. Сейчас этот чемпионат автобусов, рычагов и вольной борьбы смотреть можно только под градусом.
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sema mixajlov
Ответ ta-tosha
Так он прав. Просто просмотрите среднюю стату по скоростям, пробегам игроков, прессинг действиям, пасами на гол и xG. И сравните с АПЛ И Бундеслигой. Особое внимание обратите на чистое время игры, количество остановок игры, нарушения, симуляции и споры с арбитрами. Тогда все станет на свои места.
а где это можно посмотреть?
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MonkeyMeister
Этот пшек постоянно ноет.
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Александр Рабонов
Ответ fatei4
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А тебе самому приятно находится на кацапском сайте?) Или это другое))
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che kaif
Лева в шоке после дворовой бундес фермы где пачками можно было набивать стату
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Стахович
Не идут голы и ныть начал)
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Леван Сиукаев
а то что он с прошлого декабря нулевой,тоже судьи и ла лига виноваты?
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Hi Hi
Ответ Экспертное мнение
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вечный хейтер Роналду) Советую смотреть на вещи обьективнее
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Alexlagodny
Можно согласиться. Сейчас примерно 15-16 команд ставят автобусы, что вообще смотреть противно. Да и судьи не подарок.
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Homelender_666
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🤦‍♂️
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Anton Kortenko
Ответ Экспертное мнение
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ты же на телеке часто выступаешь да? чувствуется уровень.
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Sebastian Debussy
Ахахах! Привык к халяве в Баварии!))) Нет Роберт, тут все команды ноги раздвигать перед вами не будут!
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Исмаилгаджи Хачалов
Переезжай в самую атакующую лигу мира Саудовскую
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DeltaForce
Тут не в судьях дело,просто большинство команд ла лиги играют в убогий футбол.
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Мохнатый55
Ответ Stewart D.
они никогда не была лучшей лигой мира)
Ла Лига около 10 лет была сильнейшей в мире. Лишь в последние несколько лет АПЛ ее обошла.
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Отец Абду
Ответ Mr.Trequartista
Поплыл, чувачок
Неа, он просто хочет за деньгами в СА:)
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Universal1000
Ну на фоне дворового бей-беги бундеслиги всегда была пропасть в уровне футбола.
В 2021 писал, что голы Левандовски нужно делить на полтора по отношению к голам Месси. Смешно сейчас вспоминать нытье клоунов несогласных хе
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Папичслав
насчет прессинга, не знаю. но средний PPDA в Испании интенсивнее, чем в АПЛ https://theanalyst.com/eu/2023/08/premier-league-stats-2023-24/?_gl=1*14l5jtk*_ga*MTQ2NjE4MjQ2LjE2OTEwNjk1OTE.*_ga_BGFPTYQE1X*MTY5MzY2MzEzOS4xMC4xLjE2OTM2NjMxNDcuNTIuMC4w
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Stewart D.
Ответ robbaggio
Роберт забыл, что за Барсу играет? Интересно, он знает русское выражение: "Сс...ть против ветра"?
какая ему разница что говорить...он уже заканчивает выиграв почти всё что можно. Ну и по сути с какой стати ему бояться говорить правду про испанское шапито
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Флэт-уайт
Ответ rigobersong
Я не ожидал, что у меня не будет по 10 моментов как в бундесферме!:)
Просто в Барсе партнеры объективно слабее))
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rigobersong
Ответ ta-tosha
Как по мне, у ЛаЛиги кроме всего прочего есть 3 большие проблемы. 1. Поля. Как можно в таком климате играть в 70% случаев на огородах? Непонятно 2. Время начала игр. Там нужно просто запретить играть раньше 17 по местному. Жара, игроки варенные, ТВ картинка авно, да такое что смотреть не хочется никакой футбол. 3. Сама режиссура показа матчей. Норм показ только в Валенсии, Севилье и Мадриде У этих джигитов с руководства лиги хватает времени каждый день нести всякую чушь, но нет времени решить 3 дурных вопроса
В Ла Лиге лучший показ национального чемпионата в мире, все передовые технологии и режиссерская работа, не знаю, чем ты футбол смотришь?:)
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Stewee
Ну так значит возвращайся в Лех)
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Макс Анисимов
Ответ alik055
Может кто нибудь объяснить финансовый кризис Ла лиги? ТВ контракт у них второй после АПЛ, хорошая посещаемость, ограничений по ковиду нет, а нормальных трансферов даже Атлетико не может сделать.
Налоговая нагрузка разная, хотя не испанцам бы жаловаться
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