Роберт Левандовски: «Ла Лига недостаточно привлекательная и атакующая, судьи убивают ее. Не ожидал, что команды здесь будут так неохотно играть»
Роберт Левандовски раскритиковал судейство и стиль игры команд Ла Лиги.
«Ла Лига недостаточно привлекательная и атакующая. Судьи убивают лигу.
Я не ожидал, что команды испанской лиги будут так неохотно играть в футбол», – сказала нападающий «Барселоны» в интервью Meczyki.
Левандовски о «Барсе»: «Иногда у нас недостаточно игроков атаки, у меня нет поддержки. От «Барсы» ждут не только побед, но и атакующего футбола»
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В 2021 писал, что голы Левандовски нужно делить на полтора по отношению к голам Месси. Смешно сейчас вспоминать нытье клоунов несогласных хе