Гендиректор «Арсенала» Венкатешам уйдет из клуба в 2024 году. Он работал с 2010-го

Генеральный директор «Арсенала» покидает клуб.

Винай Венкатешам объявил, что уйдет из лондонского клуба летом 2024 года.

«Это было трудное решение, но пришло время принять другой вызов. Сейчас не время прощаться, поскольку я останусь сосредоточенным на работе до последнего дня и поддержу плавный переход», – заявил менеджер.

Венкатешам присоединился к « » в 2010 году, заняв пост главы отдела глобальных партнерских сделок. Он занимал должность генерального директора клуба последние три сезона.

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