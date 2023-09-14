Гендиректор «Арсенала» Венкатешам уйдет из клуба в 2024 году. Он работал с 2010-го

Теги премьер-лига Англия Арсенал отставки Футбол

Генеральный директор «Арсенала» покидает клуб.

Винай Венкатешам объявил, что уйдет из лондонского клуба летом 2024 года. 

«Это было трудное решение, но пришло время принять другой вызов. Сейчас не время прощаться, поскольку я останусь сосредоточенным на работе до последнего дня и поддержу плавный переход», – заявил менеджер.

Венкатешам присоединился к «Арсеналу» в 2010 году, заняв пост главы отдела глобальных партнерских сделок. Он занимал должность генерального директора клуба последние три сезона.

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3 комментария

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ottomann
Болею за Арсенал с 2003 , но честно это имя и фамилию слышу первый раз )))
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Yaki
Арсенал по тихоньку меняет всех, уже даже игроков от дедушки Венгера не осталось.
Мёд персонал, скауты все по тихоньку уходят
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