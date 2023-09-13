17 сентября, в воскресенье, «Атланта» на своем поле примет «Интер Майами» в рамках регулярного чемпионата МЛС. Встреча пройдет на «Мерседес-Бенц Стэдиум» и начнется в полночь по московскому времени.

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Рекомендуемые ставки: Х2; ТБ 2,5.

Атланта

«Атланта» за шесть матчей до финиша регулярного чемпионата находится в зоне плей-офф, занимая шестое место в Восточной конференции. Отрыв от от «Монреаля», который занимает восьмое место (это-тоже зона плей-офф, но придется начать на одну стадию раньше), составляет весьма комфортные семь очков, и вряд «Атланта» его растеряет.

Правда, в последних двух играх команда набрала всего одно очко: сначала «Атланта» на своем поле уступила «Цинциннати» (1:2), а затем поделила очки в гостевой игре с «Далласом» (2:2).

Как и у большинства команд МЛС, состав «Атланты» интернационален, и в нем собраны игроки из США, Аргентины, Бразилии, Грузии, Мексики, Испании, Франции и других стран. А лидером команды является грек Геориос Якумакис, который забил 13 голов в текущем сезоне.

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Интер Майами

«Интер Майами» продолжает отчаянную гонку за попадание в плей-офф. После домашней ничьей с «Нэшвиллом» (0:0), команда Херардо Мартино одержала две победы: сначала был обыгран действующий победитель МЛС «Лос-Анджелес» на его поле 3:1, а затем клуб Дэвида Бэкхема в труднейшем матче сломил сопротивление «Канзас-Сити» — 3:2.

Причем эта победа была одержана без Лионеля Месси, который находился в расположении сборной Аргентины.

Месси принес своей стране победу над Эквадором в стартовой игре квалификации чемпионата мира, забив единственный гол. Но при этом лидер «Интер Майами» получил повреждение и теперь его участие в игре с «Атлантой» под вопросом.

Несмотря на последние успехи, «Интер Майами» продолжает находиться на предпоследнем месте в своей конференции — уж слишком был большое отставание от других команд до прихода Месси в клуб. Но при этом от зоны плей-офф команду отделяет всего шесть очков при двух играх в запасе.

Атланта — Интер Майами: прогноз на матч

Букмекерская компания BetBoom дает следующий коээфициенты на предстоящий матч: победа хозяев оценивается в 2.4, ничья — 4.11, а успех гостей — 2.53.

Аналитики не могут определить явного фаворита матча, но все-таки команда Херардо Мартино очень серьезно намерена продлить себе сезон и попасть в плей-офф, а для этого надо набирать очки в каждом матче.

Так что можно сделать ставку, что «Интер Майми» точно не проиграет — Х2 оценивается в 1.57.

Также можно предположить, что в матче будет забито больше двух мячей и поставить на ТБ 2,5 за 1.43.

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