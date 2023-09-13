Аль-Раэд — Аль-Наср: прогноз на матч 16 сентября 2023, Чемпионат Саудовской Аравии

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16 сентября в городе Бурайда состоится матч 6 тура Чемпионата Саудовской Аравии по футболу. «Аль-Раэд» на домашней арене KIng Abdullah Stadium будет принимать «Аль-Наср». Начало поединка запланировано на 18:00 по московскому времени.

Скромный «Аль-Раэд» в предстоящей встрече проверит свои силы в матче с одним из главным претендентом на чемпионство в Премьер-Лиге, нет ни капли сомнений, что этот матч будет очень сложным для них, учитывая такую звездную атаку оппонента, где Криштиану Роналду и Мане просто уничтожают соперников. Сможет ли «Аль-Наср» продолжить свою победную серию до 4 матчей и приблизиться к лидирующей позиции в чемпионате , мы узнаем совсем скоро.

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Рекомендуемые ставки: Ф2 (-1,5), ТБ (3).

Аль-Раэд

 

«Аль-Раэд» в прошлом сезоне первенства Саудовской Аравии не добился каких-то запредельных высот и закончил его чуть ниже середины таблицы, на 10 строчке. В 30 турах чемпионата они набрали 34 балла и от зоны вылета оторвались по итогу на 6 очков. При этом от 7 строчки, где расположился «Аль-Иттифак» они отстали всего на 3 балла. Показав хорошую результативность в чемпионате, забив 41 мяч, не удалось надежно сыграть в обороне и было пропущено 49 голов.

Многие аравийские клубы сейчас прилично усиливаются игроками из топовых клубов европы. Но это пока не про «Аль-Раэд». В текущем году команде удалось подписать в свои ряды несколько новичков, среди которых: известный российской футбольной публике Норманн из «Динамо», Морейра из «Грассхоппер», Саюд из «Аль-Таи», Аль-Джайзани из «Аль-Вахда». В аренду взяли неплохого опорника Лума из «Порту».

Ряд игроков покинули команду: Аль-Куатани, Варай, Аль-Хатхалан, Альфа-Фархан, Джокович, Лунг.

В текущем сезоне аравийской Премьер-Лиги «Аль-Раэд» пока выступает не лучшим образом и сейчас занимает лишь скромную 14 позицию, имея 4 балла в активе, набранных в 5 турах. От зоны вылета всего 1 балл преимущества, а именно от 16 ФК «Дамак». У команды забито всего 3 мяча в 5 встречах, а пропущено при этом 8 голов. Таблица чемпионата настолько плотная, что до 8 места отставание всего в 2 очка.

Первые три тура для команды из Бурайды получились неудачными и в них не было набрано ни одного очка и даже не забито ни одного гола, при пропущенных 8 мяча. 

А вот в 4 туре команде удалось прервать неудачную серию и обыграть достаточно уверенно в домашней встрече «Аль-Рияд» (3:0). В этом матче удалось преуспеть и в атаке и обороне, реализовав успешно свои немногочисленные голевые моменты и не дав оппоненту распечатать сетку своих ворот. А голевым дублем отметился Фузайр еще в первом тайме.

В последнем сыгранном туре была безголевая ничья в гостях с «Аль-Фейха» (0:0), где вновь удалось надежно сыграть в обороне, при прилично созданных голевых моментах хозяев.

Результаты ФК «Аль-Раэд» в 5 последних сыгранных матчах:

  • 01.09.23 «Аль-Фейха» — «Аль-Раэд» 0:0;
  • 28.08.23 «Аль-Раэд» — «Аль-Рияд» 3:0;
  • 24.08.23 «Аль-Раэд» — «Аль-Хиляль» 0:4;
  • 19.08.23 «Абха» — «Аль-Раэд» 1:0;
  • 14.08.23 «Аль-Раэд» — «Аль-Иттихад» 0:3.

Интересные статические факты ФК «Аль-Раэд»:

  • Лишь в одном из последних 9 матчей команда обыгрывала оппонентов;
  • В 2 последних встречах нет поражений;
  • Последние матч в качестве хозяев для команды был победным;
  • В 5 последних поединках команда забивала голы лишь в одной встрече;
  • В 6 последних играх команды оба соперника не забивают;
  • В 2 из 3 последних матчах пробивался тотал 2,5 больше.
  • В 6 последних встречах команда в среднем пропускает 2 мяча.

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Аль-Наср»

 

«Аль-Наср» в прошлом сезоне Премьер Лиги Саудовской Аравии заняли 2 строчку и смогли отобраться в азиатскую Лигу Чемпионов. Всего на 5 очков они отстали от триумфатора турнира «Аль-Иттихад», набрав в свою копилку 67 очков. А от третьего «Аль-Хиляль» удалось по итогу первенства оторватся на 8 баллов, что очень даже прилично. Талиска и Криштиану Роналду стали в прошлом сезоне лучшими голеадорами команды и забили 34 мяча на двоих, а команда стала самой результативной в чемпионате, отличившись 63 раза.

Риядская команда в этом году провела хорошую работу на траснферном рынке, на котором удалось заполучить в свои ряды: Садио Мане из «Баварии»; Лапорта из «Манчестер Сити», Брозовича из «Интера», Фофана из «Ланса», и Теллеса из «Манчестер Юнайтед».

Покинули же команду: Луиз Густаво, Машарипов, Альваро Гонсалез, Джин-Су Ким и Мартинез.

Перед стартом текущего сезона Роналду и Ко сыграли в Клубном Кубке Арабских Чемпионов, где начали не лучшим образом и с трудом вышли из группы, но удалось потом на волевых пробиться в финал, где в сложнейшем поединке был обыгран «Аль-Хиляль». «Аль-Наср» смог отыграться в меньшинстве и основное время игры закончилось счетом (1:1), а вот в дополнительное время неудержимый португалец Роналду забил победный гол.

«Аль-Наср» новый сезон Премьер-Лиги начал неудачно, проиграв 2 стартовых тура «Аль-Иттифаку» (1:2) и «Аль-Таавуну» (0:2). Но после двух обидных поражений им удалось прервать эту неудачную серию, выиграв 3 следующих тура. 

Сначала была уверенная гостевая виктория над «Аль-Фат» (5:0), где Криштиану отметился хет-триком, а Мане дублем и было еще много хороших моментов для взятия ворот.

Следом удалось в родных стенах крупно обыграть «Аль-Шабаб» (4:0), где Криштиану уже к 38 минуте отметился голевым дублем, а следом еще в первом тайме третий мяч забил Мане, который быстро освоился в новом клубе и стабильно отличается.

А в последнем сыгранном туре без особого труда удалось взять вверх в гостях над скромным «Аль-Хазм», замыкающим турнирную таблице чемпионата (5:1).

По итогу сейчас дружина португальского тренера Луиза Кастро занимает 6 место и имеют в активе 9 баллов. При этом всего на 4 очка они отстают от лидирующего «Аль-Хиляль». И команда является на данный момент самой результативной в Премьер Лиге и уже забила 15 голов, 6 из которых на свой счет записал Криштиану Роналду и сейчас возглавляет гонку лучшим бомбардиров чемпионата.

Результаты ФК «Аль-Наср» в 5 последних сыгранных матчах:

  • 02.09.23 «Аль-Хазм» — «Аль-Наср» 1:5;
  • 29.08.23 «Аль-Наср» — «Аль-Шабаб» 4:0;
  • 25.08.23 «Аль-Фат» — «Аль-Наср» 0:5;
  • 22.08.23 «Аль-Наср» — «Аль-Ахли Дубай» 4:2;
  • 18.08.23 «Аль-Наср» — «Аль-Таавун» 0:2.

Интересные статические факты ФК «Аль-Наср»:

  • В 4 последних матчах команда побеждает;
  • Последние 2 матча в качестве гостей для команды были победными;
  • В 4 последних матчах команда забивает в среднем 4,5 гола, пропуская при этом менее чем 1 мяч;
  • В 2 из 3 последних играх не забивают обе команды;
  • В 4 последних матчах команды было забито обоими оппонентами 4 и более мяча за игру.
  • В 6 последних встречах команда отличается минимум одним забитым голом.
  • в 10 из 11 последних матчах команда отличается минимум одним голом.

Аль-Раэд – Аль-Наср: история личных встреч

 

Команды в истории очных поединков провели между собой 31 поединок. Огромное преимущество в них на стороне гостей – 24 победы, при 2 викториях хозяев и было 5 ничейных исходов. Самая крупная победа была в них на счету «Аль-Наср» (5:0).

В 5 последних очных поединках команды показали следующий результат:

  • 28.04.23 «Аль-Наср» – «Аль-Раэд» (4:0).
  • 16.12.22 «Аль-Раэд» – «Аль-Наср» (1:4).
  • 21.05.22 «Аль-Раэд» – «Аль-Наср» (0:3).
  • 20.11.21 «Аль-Наср» – «Аль-Раэд» (2:2).
  • 20.05.21 «Аль-Наср» – «Аль-Раэд» (3:1).

В 7 последних очных встречах «Аль-Наср» не проигрывал, при этом обыгрывает оппонента в 3 матчах кряду с разницей в 3 мяча и больше.

Последний раз «Аль-Раэд» обыгрывал «Аль-Наср» 28 июля 2020 года, в рамках товарищеской встречи, со счетом (3:2).

В 2 из 3 последних встречах обе команды не забивали друг другу и в них было забито 3 мяча и более.

Коэффициенты букмекеров и прогноз на матч Аль-Раэд – Аль-Наср

 

Аналитики БК выставляют явным фаворитом противостояния команду: «Аль-Наср», с приличной разницей в коэффициентах. Букмекерская контора BetBoom предлагает на основные события матча следующие коэффициенты:

  • Победа «Аль-Раэд» — 9.59;
  • Ничья — 6.56;
  • Победа «Аль-Наср» — 1.22;
  • 1X — 3.90;
  • X2 — 1.02;
  • Ф1 (2) — 1.64;
  • Ф2 (-1,5) — 1.66;
  • ТБ (2,5) — 1.41;
  • ТМ (2,5) — 2.72;
  • ТБ (3) — 1.63;
  • ИТМ1 (0,5) — 1.43;
  • ОЗ (да) — 1.86;
  • ОЗ (нет) — 1.84.

«Аль-Раэд» считается скромной аравийской командой по нынешним меркам и пока в текущем сезоне им удалось набрать очки лишь в матчах не с командами из лидирующей семерки. Команда Криштиану Роналду неважно стартовала в турнире, но они смогли оправиться от этого и выдали сумасшедше голевые 3 матча, завершившиеся разгромами над оппонентами. Учитывая такой игровой ход команды «Аль-Наср» нет сомнений, что и предстоящая встреча станет легкой прогулкой для них и в этом матче ожидаю очередного разгрома над соперником, тем более что в их последних 3 играх они побеждали с разницей в 3 мяча и более. Поэтому можно тут зарядить на Ф2 (-1,5), за довольно приличный коэффициент 1.66.

В последних 5 очных встречах. команд было забито приличное количество голов и ни разу меньше чем 3, а в четырех встречах 4 и более. Да и в 4 последних матчах команды «Аль-Наср» не было ни разу забито обеими командами менее 4 мячей. Здесь можно поставить на ТБ (3), за это дают хороший кэф 1.63.

Где смотреть матч Аль-Раэд – Аль-Наср

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Аль-Раэд – Аль-Наср Эр-Рияд
Дата проведения
16 сентября, 18.00, «King Abdullah bin Abdulaziz City»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

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