«Алания» арендовала Кротова у «Пари НН» до зимнего перерыва
«Алания» арендовала Вячеслава Кротова у «Пари НН» до зимнего перерыва.
30-летний нападающий также выступал в РПЛ за «Спартак» и «Уфу».
В прошлом сезоне в его активе 2 гола в 23 играх в чемпионате за нижегородский клуб.
С общей статистикой Кротова можно ознакомиться здесь.
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