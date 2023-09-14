«Алания» арендовала Кротова у «Пари НН» до зимнего перерыва

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«Алания» арендовала Вячеслава Кротова у «Пари НН» до зимнего перерыва.

30-летний нападающий также выступал в РПЛ за «Спартак» и «Уфу». 

В прошлом сезоне в его активе 2 гола в 23 играх в чемпионате за нижегородский клуб. 

С общей статистикой Кротова можно ознакомиться здесь

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2 комментария

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Артем Гладских
хоть этот игрок не блистал в рпл, но все таки думаю он поможет Алании!
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Shuller18
Форвард, у которого лучший результат это 3 гола за сезон. Как в РПЛ такие бездари задерживаются?
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