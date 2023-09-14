«Алания» арендовала Кротова у «Пари НН» до зимнего перерыва

«Алания» арендовала Вячеслава Кротова у «Пари НН» до зимнего перерыва.

30-летний нападающий также выступал в за «Спартак» и «Уфу».

В прошлом сезоне в его активе 2 гола в 23 играх в чемпионате за нижегородский клуб.

С общей статистикой можно ознакомиться здесь.

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