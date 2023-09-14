Нолито завершил карьеру в 36. Экс-игрок «Сельты» и «Ман Сити» выигрывал Лигу Европы с «Севильей»

Теги Манчестер Сити Барселона Севилья Сельта Ла Лига Сборная Испании по футболу Нолито Футбол

Нолито объявил о завершении карьеры.

«Обращаюсь ко всем вам со смесью эмоций – их трудно описать. Пришло время попрощаться со страстью, которая была моей жизнью на протяжении многих лет – футболом.

Мне выпала честь и я считаю, что повезло иметь возможность насладиться на самом высоком уровне этим замечательным видом спорта, который позволил мне многое испытать и навсегда унести с собой бесчисленные воспоминания.

Особая благодарность моей семье за ​​поддержку.

Также благодарю всех людей, которые так или иначе участвовали в моей карьере. Всех бывших партнеров и сотрудников всех клубов», – написал 36-летний футболист.

На протяжении карьеры Нолито выступал за «Барселону», «Бенфику», «Гранаду», «Сельту», «Манчестер Сити», «Севилью» и «Ибицу».

В составе «Барселоны» он выиграл Ла Лигу, вместе с «Севильей» – Лигу Европы. Провел 16 матчей за сборную Испании.

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10 комментариев

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фк кабинет
Что Нолито должно быть выпито.
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Тухель
Интересно есть ли футболист, который играл в последние лет 15, выступал за Севилью и Барсу и у него нет побед в ЛЕ или Примере. Севилья ЛЕ достаточно часто берет, а Барса в 21 веке чаще конкурентов Примеру выигрывала.
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Fazy10
вообще не помню его в барсе
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svft
запомнился по Сельте, а дальше провал в Сити и всё
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Barry
Жаль, что Нолито с Грилишем не пересекался в Сити.
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Усатый КозлоБык ©
Залитый провалился в мешкоСити 😂
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Кузя Гитарист
Ответ Fazy10
вообще не помню его в барсе
Ты в первом классе наверное учился тогда
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Syog1010
Ответ Тухель
Интересно есть ли футболист, который играл в последние лет 15, выступал за Севилью и Барсу и у него нет побед в ЛЕ или Примере. Севилья ЛЕ достаточно часто берет, а Барса в 21 веке чаще конкурентов Примеру выигрывала.
У него есть ЛЕ с Севильей, а за Барсу выходил матчей на квоту перспективного воспитанника, ничего удивительного.
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