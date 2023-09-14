Нолито завершил карьеру в 36. Экс-игрок «Сельты» и «Ман Сити» выигрывал Лигу Европы с «Севильей»

Нолито объявил о завершении карьеры.

«Обращаюсь ко всем вам со смесью эмоций – их трудно описать. Пришло время попрощаться со страстью, которая была моей жизнью на протяжении многих лет – футболом.

Мне выпала честь и я считаю, что повезло иметь возможность насладиться на самом высоком уровне этим замечательным видом спорта, который позволил мне многое испытать и навсегда унести с собой бесчисленные воспоминания.

Особая благодарность моей семье за ​​поддержку.

Также благодарю всех людей, которые так или иначе участвовали в моей карьере. Всех бывших партнеров и сотрудников всех клубов», – написал 36-летний футболист.

На протяжении карьеры выступал за «Барселону», «Бенфику», «Гранаду», «Сельту», « », «Севилью» и «Ибицу».

В составе «Барселоны» он выиграл , вместе с «Севильей» – Лигу Европы. Провел 16 матчей за сборную Испании.

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