Капитан «Лейпцига» Орбан выбыл на 3 месяца из-за травмы. Он пропустит весь групповой этап ЛЧ

Теги бундеслига Германия сборная Чехии по футболу Лига чемпионов УЕФА сборная Венгрии по футболу травмы товарищеские матчи (сборные) Вилли Орбан РБ Лейпциг Футбол

Капитан «РБ Лейпциг» Вилли Орбан выбыл на длительный срок из-за травмы.

Как сообщает пресс-служба немецкого клуба, защитник травмировал правое колено в товарищеском матче между сборными Венгрии и Чехии (1:1). По оценкам «Лейпцига», Орбан пропустит около 10 недель.

Вероятно, Орбан не сыграет ни в одном матче группового этапа Лиги чемпионов. Напомним, «Лейпциг» попал в группу к «Манчестер Сити», «Янг Бойз» и «Црвене Звезде».

Вилли без замен отыграл все матчи в составе «РБ Лейпциг» в этом сезоне. Статистику 30-летнего центрального защитника можно найти здесь.

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1 комментарий

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Милдронат Бромантанов
Ну вот и зачем нужны ещё эти товарняки в добавок к уже имеющимся отборочным матчам и лиге наций? вот и результат, травмы ключевых игроков.. как бы Лейпциг теперь в Манчестере ещё больше не получил, чем в прошлом сезоне..
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