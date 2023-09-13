Капитан «Лейпцига» Орбан выбыл на 3 месяца из-за травмы. Он пропустит весь групповой этап ЛЧ

Капитан «РБ Лейпциг» Вилли Орбан выбыл на длительный срок из-за травмы.

Как сообщает пресс-служба немецкого клуба, защитник травмировал правое колено в товарищеском матче между сборными Венгрии и Чехии (1:1). По оценкам «Лейпцига», Орбан пропустит около 10 недель.

Вероятно, не сыграет ни в одном матче группового этапа чемпионов. Напомним, «Лейпциг» попал в группу к «Манчестер Сити», «Янг Бойз» и «Црвене Звезде».

Вилли без замен отыграл все матчи в составе « » в этом сезоне. Статистику 30-летнего центрального защитника можно найти здесь.

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