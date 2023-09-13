ЦСКА не смог приобрести форварда «Ноттингема» Денниса. Он перейдет в турецкий клуб
ЦСКА не смог приобрести форварда «Ноттингем Форест» Эммануэля Денниса.
Московский клуб делал предложение о трансфере 25-летнего нигерийского футболиста, одна сделка не состоялась.
По данным Фабрицио Романо, Деннис продолжит карьеру в Турции. «Адана Демирспор» и «Истанбул» готовы арендовать игрока с выплатой 100% зарплаты.
Скоро Эммануэль сделает выбор, но он уже решил, что будет играть в Турции.
В минувшем сезоне АПЛ Деннис забил 2 гола и отдал 2 голевых паса. Его подробная статистика – здесь.
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