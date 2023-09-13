ЦСКА не смог приобрести форварда «Ноттингема» Денниса. Он перейдет в турецкий клуб

ЦСКА не смог приобрести форварда «Ноттингем Форест» Эммануэля Денниса.

Московский клуб делал предложение о трансфере 25-летнего нигерийского футболиста, одна сделка не состоялась.

По данным , Деннис продолжит карьеру в Турции. « » и « » готовы арендовать игрока с выплатой 100% зарплаты.

Скоро Эммануэль сделает выбор, но он уже решил, что будет играть в Турции.

В минувшем сезоне АПЛ Деннис забил 2 гола и отдал 2 голевых паса. Его подробная статистика – здесь.

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS