Фанат сборной Аргентины каждый день празднует победу на ЧМ на улице с флагом. Он планирует делать это до ЧМ-2026

Теги высшая лига Аргентина Сборная Аргентины по футболу болельщики ЧМ-2022 Футбол

В Аргентине болельщик празднует победу сборной на ЧМ-2022 на улице каждый день.

Болельщик сборной Аргентины по имени Гильермо, проживающий в городе Вилья-Доминико неподалеку от Буэнос-Айреса, каждый день выходит на улицу с флагом в честь победы на чемпионате мира в Катаре. По его словам, он планирует отмечать титул до следующего турнира в 2026 году.

– Это прекрасно – наслаждаться сладким вкусом победы. Чемпионат мира стал олицетворением борьбы и преодоления. Мы должны извлечь уроки из ценностей, которые оставила нам эта победа.

– Когда вы начали праздновать?

– Когда мы проиграли Саудовской Аравии, я был на эмоциях. Я не знал, что делать, и должен был как-то выплеснуть энергию. Поэтому я взял свой флаг, привязал его к метле и вышел на улицу. Я был один, и все смотрели на меня как на чудака. Но я хотел придать людям сил в тот трудный момент после поражения.

– С того момента вы выходите каждый день?

– Да, до сегодняшнего дня. В отпуске я тоже не остановился. Я взял с собой флаг и все свое желание поболеть, выходил с флагом на пляж. Я всегда знал, что хочу донести.

– Что вы стремитесь выразить каждый день, выходя на улицу?

– Напомнить Аргентине, что мы чемпионы мира. Нужно насладиться сладким вкусом достигнутой цели. Я хочу, чтобы наша страсть распространилась по всему миру.

Чемпионат мира проводится не каждый день. И суть празднований заключается в понимании того, что вещи имеют ценность, и ничто не дается легко. Нужно бороться и жертвовать, чтобы чего-то достичь. Вот почему в дождь, холод или ветер я все равно выхожу на улицу. И это наполняет меня энергией – удовольствие от жертвы, на которую нам пришлось пойти, чтобы завоевать трофей.

– И вы собираетесь праздновать каждый день до 2026 года?

– Да. В этом состоит мой план. Если я смогу и буду здоров, я буду это делать, – сказал Гильермо.

Фото: ole.com.ar/

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14 комментариев

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Streetbor
Ответ Ночной кошмар Логинова
Какой у него ник на спортсе?
Ригоберг
+32
-2
+30
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NickN
У меня возле местной пивнушки тоже такие фанаты празднуют. Только, в отличие от аргентинского, прекращать они не планируют
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+8
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King_X
Гильермо Климов
+10
-5
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nb8dwryv56
Серьезный запой
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red hikkikomori
Ответ Ночной кошмар Логинова
Какой у него ник на спортсе?
Климов
+4
-2
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Ночной кошмар Логинова
Какой у него ник на спортсе?
+3
-2
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Мукунку хороший
У нас тоже..парень в пиджаке с разными значками и рваной кепке..веткой регулирует движение на перекрёстке.. Все привыкли.. на таких не обижаются и над ними не смеются..
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Роман
Ригокберга.
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fisher40
Жаль, его не спросили, какие ценности оставила эта победа? Сегодня правильно Акинфеев высказался о том, что его благодарят за пенальти, но уже прошло пять лет.
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Александр Зубков
Флаг то к метле нафига привязал?
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Groznyi2024
Ригоберка
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AnMe
Ответ Ночной кошмар Логинова
Какой у него ник на спортсе?
Я такой список ща могу накатать 😁
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