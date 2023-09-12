Фанат сборной Аргентины каждый день празднует победу на ЧМ на улице с флагом. Он планирует делать это до ЧМ-2026

В Аргентине болельщик празднует победу сборной на ЧМ-2022 на улице каждый день.

Болельщик сборной Аргентины по имени Гильермо, проживающий в городе Вилья-Доминико неподалеку от Буэнос-Айреса, каждый день выходит на улицу с флагом в честь победы на чемпионате мира в Катаре. По его словам, он планирует отмечать титул до следующего турнира в 2026 году.

– Это прекрасно – наслаждаться сладким вкусом победы. мира стал олицетворением борьбы и преодоления. Мы должны извлечь уроки из ценностей, которые оставила нам эта победа.

– Когда вы начали праздновать?

– Когда мы проиграли Саудовской Аравии, я был на эмоциях. Я не знал, что делать, и должен был как-то выплеснуть энергию. Поэтому я взял свой флаг, привязал его к метле и вышел на улицу. Я был один, и все смотрели на меня как на чудака. Но я хотел придать людям сил в тот трудный момент после поражения.

– С того момента вы выходите каждый день?

– Да, до сегодняшнего дня. В отпуске я тоже не остановился. Я взял с собой флаг и все свое желание поболеть, выходил с флагом на пляж. Я всегда знал, что хочу донести.

– Что вы стремитесь выразить каждый день, выходя на улицу?

– Напомнить Аргентине, что мы чемпионы мира. Нужно насладиться сладким вкусом достигнутой цели. Я хочу, чтобы наша страсть распространилась по всему миру.

Чемпионат мира проводится не каждый день. И суть празднований заключается в понимании того, что вещи имеют ценность, и ничто не дается легко. Нужно бороться и жертвовать, чтобы чего-то достичь. Вот почему в дождь, холод или ветер я все равно выхожу на улицу. И это наполняет меня энергией – удовольствие от жертвы, на которую нам пришлось пойти, чтобы завоевать трофей.

– И вы собираетесь праздновать каждый день до 2026 года?

– Да. В этом состоит мой план. Если я смогу и буду здоров, я буду это делать, – сказал Гильермо.

Фото: ole.com.ar/

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