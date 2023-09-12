Вице-президент РФС о матче сборной России на Дальнем Востоке: «Если договоримся с Китаем, то почему бы и не провести его там»

Теги Сборная России по футболу РФС Сборная Китая по футболу товарищеские матчи (сборные) Футбол

Вице-президент РФС допустил проведение товарищеского матча Россия – Китай.

— Сборную России не рискнете везти на Дальний Восток?

— Знаете, если РФС договорится с Китаем сыграть товарищеский матч, то почему бы и не провести его там. И для нашей сборной это полезно. Когда они еще увидят, как живет страна?

Для ребят это тоже важно, – сказал Денис Соловьев.

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Oleg Olegov
Скоро будут как Ласковый Май разными составами по стране ездить.
+19
0
+19
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Dizzod
Ответ Oleg Olegov
Скоро будут как Ласковый Май разными составами по стране ездить.
гениально
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Evgen51Sever
Эх, а помните когда в субботу вставал утром, включал телеканал "Спорт", а там в 10:00 по Москве Луч-Энергия с ЦСКА рубится?)))
А потом вояж в Томск сразу))
Никто не ныл)

Были же времена....)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий