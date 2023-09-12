Вице-президент РФС о матче сборной России на Дальнем Востоке: «Если договоримся с Китаем, то почему бы и не провести его там»

Вице-президент РФС допустил проведение товарищеского матча Россия – Китай.

— Сборную России не рискнете везти на Дальний Восток?

— Знаете, если договорится с сыграть товарищеский матч, то почему бы и не провести его там. И для нашей сборной это полезно. Когда они еще увидят, как живет страна?

Для ребят это тоже важно, – сказал Денис Соловьев.

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