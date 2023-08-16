В РФС подтвердили переговоры по матчу сборной России против Бахрейна.

«Как мы неоднократно заявляли, Российский футбольный союз ведет переговоры с несколькими федерациями по вопросу проведения товарищеских матчей.

Федерация Бахрейна входит в их число. Мы объявим о матче, как только будет подписан контракт на его проведение», – заявили в службе коммуникаций .

Тест: как вы готовы к новому спортивному сезону?