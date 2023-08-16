В РФС подтвердили переговоры по матчу сборной России против Бахрейна
В РФС подтвердили переговоры по матчу сборной России против Бахрейна.
«Как мы неоднократно заявляли, Российский футбольный союз ведет переговоры с несколькими федерациями по вопросу проведения товарищеских матчей.
Федерация Бахрейна входит в их число. Мы объявим о матче, как только будет подписан контракт на его проведение», – заявили в службе коммуникаций РФС.
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Рейн — немецкая река.
Единственный минус информации – недавно федерация уволила того самого тренера и назначила полупроходимца на Пицци
Так и поверили- рфс уже год как подтверждает только не знай что.
Лучше было бы для футбола если бы пришло подтверждение что Митрофанов с Алаевым подали по собственному.