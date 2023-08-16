В РФС подтвердили переговоры по матчу сборной России против Бахрейна

Теги Сборная России по футболу РФС Сборная Бахрейна по футболу товарищеские матчи (сборные) Футбол

В РФС подтвердили переговоры по матчу сборной России против Бахрейна.

«Как мы неоднократно заявляли, Российский футбольный союз ведет переговоры с несколькими федерациями по вопросу проведения товарищеских матчей.

Федерация Бахрейна входит в их число. Мы объявим о матче, как только будет подписан контракт на его проведение», – заявили в службе коммуникаций РФС.

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8 комментариев

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Lindeman
Ответ Кокич
Бах — немецкий композитор. Рейн — немецкая река.
Это что получается? Сборная Германии так шифруется?
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Кокич
Бах — немецкий композитор.
Рейн — немецкая река.
+1
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Ezra-Matthew Miller
Нет, всем похрен, наверное, но один эксперт футбола азиатских сборных давно все уши прожужжал на тему того, что Бахрейн – так-то сильная сборная и он ждёт от них хорошего Кубка Азии и отбора на ЧМ
Единственный минус информации – недавно федерация уволила того самого тренера и назначила полупроходимца на Пицци
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Назар Игорь
Сколько миллионов € требует Бахрейн за согласие на проведение матча?
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Olga.t
Уговаривают Бахрейн, те повышают ставки?
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СИ
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« подтвердили»
Так и поверили- рфс уже год как подтверждает только не знай что.
Лучше было бы для футбола если бы пришло подтверждение что Митрофанов с Алаевым подали по собственному.
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Фут.Боль
Ответ Ильнар Хаммадиев
Ура!топовый соперник!
Желающих сыграть полно же.
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