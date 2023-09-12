Колосков о России и 1:2 от Египта U23: «Это не позор. Товарищеские игры нужны, чтобы прочувствовать атмосферу международного футбола»

Теги Сборная России по футболу Вячеслав Колосков товарищеские матчи (сборные) олимпийская сборная Египта Футбол

Вячеслав Колосков оценил поражение сборной России от Египта U23 (1:2).

«Ничего страшного не произошло, это точно не позор. Товарищеские игры нужны для того, чтобы футболисты прочувствовали атмосферу международного футбола, поиграли на другом уровне. Результат здесь не самое главное. Тем более что олимпийская сборная Египта серьезный соперник.

Самое важное здесь то, что эти матчи состоялись и что молодые ребята познакомились с требованиями тренерского штаба сборной России. Теперь у Карпина есть представление о подрастающем поколении игроков, которые будут защищать цвета сборной в будущем», — сказал почетный президент РФС.

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1 комментарий

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0:4 на спотифай камп ноу
М-да помню времена когда сборная проиграла топовой Германии в отборе Евро, с минимальным счётом я тогда ещё злился почему не поборолись за ничью. А тут такое, эх
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