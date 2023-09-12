Радимов о Газзаеве и «Алании»: «Все знают, с кем связаны беды клуба и многолетние долги. Народ не обманешь»

Владислав Радимов припомнил Валерию Газзаеву проблемы «Алании».

Ранее бывший президент и тренер «Алании», при котором клуб в 2013 году вылетел из РПЛ, а в 2014-м обанкротился и был ликвидирован, отреагировал на информацию о проблемах при строительстве стадиона команды.

Газзаев сказал «Чемпионату»: «Команда еще два года назад должна была играть в квалификации за попадание в . «Алания» этого заслуживает! У клуба богатые традиции, амбиции. Этот вопрос нужно задавать конкретно людям, которые отвечают за строительство стадиона».

На это высказывание отреагировал бывший капитан «Зенита».

«Сегодня прочитал и поразился словам про «Аланию». То, что в республике богатые футбольные традиции, все и так знают, но еще там все знают, с чьим управлением связаны беды клуба и многолетние тянущиеся долги, с которыми Газзаев оставил «Аланию». Люди все знают и понимают, и их не обманешь.

Слышал, что не так давно был выставочный матч звезд осетинского футбола, на который Валерия Георгиевича просто не позвали. Или другой случай, когда на турнире по вольной борьбе во Владикавказе диктор объявил, что в зале присутствует Газзаев, а народ начал его освистывать так, что он убежал из зала.

Правды нынче и так мало в нашем мире, но народ не обманешь, он понимает, из-за кого у «Алании» до сих пор тянутся проблемы и после кого клуб пытаются восстановить. И тут фраза «лучше жевать, чем говорить» подходит как никогда!» – написал в телеграме.

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