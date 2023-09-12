Радимов о Газзаеве и «Алании»: «Все знают, с кем связаны беды клуба и многолетние долги. Народ не обманешь»

Теги Зенит Владислав Радимов Валерий Газзаев премьер-лига Россия Первая лига Алания (до 2014) Алания Владикавказ Футбол

Владислав Радимов припомнил Валерию Газзаеву проблемы «Алании».

Ранее бывший президент и тренер «Алании», при котором клуб в 2013 году вылетел из РПЛ, а в 2014-м обанкротился и был ликвидирован, отреагировал на информацию о проблемах при строительстве стадиона команды.

Газзаев сказал «Чемпионату»: «Команда еще два года назад должна была играть в квалификации за попадание в РПЛ. «Алания» этого заслуживает! У клуба богатые традиции, амбиции. Этот вопрос нужно задавать конкретно людям, которые отвечают за строительство стадиона».

На это высказывание отреагировал бывший капитан «Зенита».

«Сегодня прочитал и поразился словам Валерия Газзаева про «Аланию». То, что в республике богатые футбольные традиции, все и так знают, но еще там все знают, с чьим управлением связаны беды клуба и многолетние тянущиеся долги, с которыми Газзаев оставил «Аланию». Люди все знают и понимают, и их не обманешь.

Слышал, что не так давно был выставочный матч звезд осетинского футбола, на который Валерия Георгиевича просто не позвали. Или другой случай, когда на турнире по вольной борьбе во Владикавказе диктор объявил, что в зале присутствует Газзаев, а народ начал его освистывать так, что он убежал из зала.

Правды нынче и так мало в нашем мире, но народ не обманешь, он понимает, из-за кого у «Алании» до сих пор тянутся проблемы и после кого клуб пытаются восстановить. И тут фраза «лучше жевать, чем говорить» подходит как никогда!» – написал Радимов в телеграме.

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20 комментариев

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ОттоДракула
Пёселю с сыночком 40 миллионов американских рублей дали, 15 он потратил. Вопрос: где еще 25 миллионов?
+27
-1
+26
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King_X
Радимов хорош!
Странно, что никто из футбольного сообщества эту тему не поднимает
+22
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+22
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бык бенни
Ну хорош же! Знатно пнул пса!
+20
0
+20
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AlKRD
Пустили все деньги псу под хвост
+7
0
+7
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Dvin
Ого. Мощный панч (сорри за сленг)) от Радимова. Не ожидал
+6
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igls54
Влад - красава! Иногда лучше лаять, чем говорить🤣
+5
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Pelerin
Пëсель предал своих, сыночек гасторбайтера застрелил... бодрое наследие водочного чемпионства (
+3
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Валерий Глубокий
Радимов здесь прав на Все 100%!!! Депутаты честные ) Где Деньги Зин ?
+2
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Красная стрела
"у меня такое же мнение, как и у вас" (с) ☝🏿😁
+1
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26
... а еще он усы не сбрил! - добавил Радимов
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Shafer
Голос!!!
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Максим 1986
Газзаев так стажировку проходил на депутата и успешно прошел
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svft
И тут фраза «лучше скулить, чем говорить» подходит как никогда!»
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catcher69
как же они утомили этой пустой фразой про какие-то там БОГАТЫЕ ТРАДИЦИИ...
особенно понравилось чьё-то данное высказывание про норильскую шайбу )))))))))
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Felp
Газзаев с Радимовым теоритически могли пересечься в Динамо
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Veld
Красавчик, Влад
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НеПотерплю!
Почти всем комментам по плюсу поставил! Красавцы!
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Forte Live
Влад открыл ящик Пандоры 👏
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Всеволод Коледенков
Газзаев гав
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