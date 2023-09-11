«Артета приклеил мне на грудь наклейку с надписью «Привет, я новичок». В столовой были игроки молодежки, а я выглядел как Уилл из «Переростков». Райс о первом дне в «Арсенале»

Теги Микель Артета премьер-лига Англия Арсенал Деклан Райс кино Футбол

Деклан Райс рассказал, как Микель Артета подшутил над ним в первый день в «Арсенале».

Райс перешел в «Арсенал» из «Вест Хэма» летом за 100+5 млн фунтов. 

«Когда я был [на базе] в первый раз, в воскресенье, ребят из основы там не было. Я вышел из физиотерапевтического кабинета, и Артета сделал одну из мелочей, которые он обычно делает. 

Он наклеил на меня наклейку с надписью «Привет, я новичок!» Он просто пришел и прилепил ее мне на грудь. 

Мне пришлось носить ее, раз тренер приклеил ее на меня! В столовой были игроки команд U18 и U21, а я выглядел как Уилл из «Переростков», проходил мимо них в таком виде!» – сказал полузащитник в интервью каналу Tubes and Ange Gold Life.

«Переростки» – молодежный ситком о группе британских подростков. Повествование ведется от лица Уильяма (Уилла)  Маккензи, его роль исполнил Саймон Берд.

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2 комментария

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Эльшод Насыров
Ответ Леван Мкртчян
Райс подходил к Скрипалю?
Не все поймут)
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Леван Мкртчян
Райс подходил к Скрипалю?
+4
-4
0
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