«Рубин» пытался подписать хавбека «Риеки» Янковича и защитника «Хайдука» Ферро. Оба предложения были отклонены

«Рубин» пытался подписать двух игроков из чемпионата Хорватии.

По информации Inkazan, « » предлагал 3 миллиона евро за 22-летнего полузащитника «Риеки» Нико Янковича, но хорватский клуб отклонил предложение. Ранее « » не продала Янковича «Лудогорцу» за 2,5 млн евро.

Также «Рубин» предлагал 2,5 млн евро за защитника « » Ферро, но клуб из Сплита отказался продавать португальца.

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