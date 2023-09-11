«Рубин» пытался подписать хавбека «Риеки» Янковича и защитника «Хайдука» Ферро. Оба предложения были отклонены

Теги Рубин премьер-лига Россия высшая лига Хорватия Хайдук Риека возможные трансферы Лудогорец Нико Янкович деньги Футбол

«Рубин» пытался подписать двух игроков из чемпионата Хорватии.

По информации Inkazan, «Рубин» предлагал 3 миллиона евро за 22-летнего полузащитника «Риеки» Нико Янковича, но хорватский клуб отклонил предложение. Ранее «Риека» не продала Янковича «Лудогорцу» за 2,5 млн евро.

Также «Рубин» предлагал 2,5 млн евро за защитника «Хайдука» Ферро, но клуб из Сплита отказался продавать португальца.

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1 комментарий

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Vasili Poplove
Янкович хорошо начал сезон
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