Экс-защитник «Урала» и «Рубина» Меркулов закончил карьеру в 29 лет: «Были варианты в России, но я не хочу быть клоуном в цирке»

Теги Рубин премьер-лига Россия высшая лига Хорватия Риека Урал Ротор Михаил Меркулов Матч ТВ Футбол

Михаил Меркулов объявил о завершении спортивной карьеры в 29 лет.

Защитник выступал за «Ротор», МИТОС, «Урал» и «Рубин». Его последним клубом была хорватская «Риека», за которую он провел 6 матчей. 

– Твой контракт с «Риекой» закончился 30 июня. Правильно понимаю, что его не продлили?

– Да, контракт не был продлен. То, что это произойдет, я понимал давно. Мой курс восстановления от травмы начался еще весной 2022 года. Прошлым летом мне сделали очередную операцию на колено, после чего мы с клубом договорились, что мне будет предоставлен еще один шанс.

В тот период в команде часто менялись тренеры: до декабря их было три, и когда пришел четвертый, мы решили, что в скором времени я начну подготовку – хотели посмотреть, как чувствует себя колено. Но затем наши договоренности почему-то изменились, и несколько человек из команды были отсоединены от основной группы, в том числе и я. Я работал во второй группе до окончания контракта, там мы просто поддерживали форму.

Также в декабре клуб предложил мне тренерскую карьеру. «Если колено не позволит играть, то мы можем предложить тебе работу в академии», – заявляли в клубе. Отмечу, что в «Риеке» все ко мне относились положительно, поэтому и предложили такой вариант. Если бы я пошел работать тренером, то получил бы документы, позволяющие проживать здесь долгое время, впоследствии уже мог бы претендовать на гражданство.

Но в тот же период времени, как я уже сказал, мы договорились с тренером попробовать реанимировать мою карьеру футболиста. Когда наши договоренности были нарушены, я перегорел и к варианту с тренерством не вернулся. Но я благодарен клубу, руководству, болельщикам, потому что ко мне никогда не было никакого негатива или давления.

Я принял решение, что, скорее всего, буду заканчивать с карьерой. У меня были варианты продолжения карьеры в России, но я не хочу быть клоуном в цирке. Не хочу выступать на этой арене.

Пробовал найти что-то здесь, было несколько вариантов из низших лиг, но решил, что не буду подставлять ни себя, ни команду: не хотелось подписать контракт, а затем через неделю понять, что мое колено не справляется. Просто сидеть на зарплате я не хочу. Решение закончить шло достаточно давно, потому что последние полтора года не играл. Морально и психологически был готов.

– Ты сказал: «Скорее всего, буду заканчивать с карьерой». То есть еще маленький шанс оставляешь себе?

– Нет. Я завершил карьеру. Это точно, – сказал Меркулов.

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67 комментариев

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Очки Дани Алвеса
Вне всяких политических позиций смело могу сообщить, что РПЛ уж как-нибудь переживет отсутствие такого маэстро, как Меркулов!
+297
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градус ненависти
Он видимо имеет в виду, что с его уровнем атакующие игроки в РПЛ будут делать его клоуном
+136
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Simplicissimus
Ответ Очки Дани Алвеса
Вне всяких политических позиций смело могу сообщить, что РПЛ уж как-нибудь переживет отсутствие такого маэстро, как Меркулов!
Тут кстати ни слова об РПЛ, только про "предложения из России". Цирк? Походу речь о медиалиге, я чет не сразу доехал)
+129
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White Noise
Намек, что были предложения из медиалиги ?
+52
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polkoffnik
Так не иди на цветной бульвар за контрактом. Попробуй с футбольным клубом заключиться
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Ingvar Andreasson
Ответ Давид Кочинян
Помню как он уходил из «Урала». Меркулов неоднозначный тип, конечно. Удачи на пенсии 👋🏼
Да уж. То, с каким он скандалом уходил из клуба, который ему, как футболисту, столько всего дал, говорит о многом... А жаль, одно время очень даже добротный был ЛЗ. Вроде как даже в расширенный список Сборной попадал, спартак интересовался им. Сам в итоге же свою карьеру и загубил, а обвинять в этом начал клуб, благодаря которому он вообще получил шанс себя на высшем уровне проявить.
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boroda
Решил стать клоуном вне футбола.
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Андрей Балабаев
Просто никому не нужен
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Peter Parker
Это тот, который в интервью заявил, что в менталитете славян коррупция и бюрократия?
Но при этом говорил, что боялся делать прививки в России? 🤣🤣🤣
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NickN
Ответ градус ненависти
Он видимо имеет в виду, что с его уровнем атакующие игроки в РПЛ будут делать его клоуном
Патриоты, не дочитав статью, уже набежали в комментарии и сделали кардинально противоположные выводы, о том, что Меркулов "цирком" назвал чуть ли не РПЛ, Медиалигу, а то и само государство) Забавные они, конечно)
+16
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Bugy
Т.е. даже в риеке не заиграл из-за травм, уровень не держит, а в цирке играть не хочет?) зачем вообще так говорить, уйди тихо и не выпендривайся. А так только себя подставил, никому не нужный игрок решил напоследок громко высказаться)
+13
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Давид Кочинян
Помню как он уходил из «Урала». Меркулов неоднозначный тип, конечно. Удачи на пенсии 👋🏼
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Саша Казанов
Были варианты в России, но видимо не в РПЛ?)
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Сибирский литовец
Ответ Bugy
Т.е. даже в риеке не заиграл из-за травм, уровень не держит, а в цирке играть не хочет?) зачем вообще так говорить, уйди тихо и не выпендривайся. А так только себя подставил, никому не нужный игрок решил напоследок громко высказаться)
Читал заголовок ?
Он сам не хочет быть клоуном , а не страну так называет
+9
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Пикачу82
Ответ Злобный Конь
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В смысле Чемпионство ничего не дает? Команда выигрывает титул и становится Чемпионом страны. Ты это англичанам еще скажи что победа в АПЛ ничего не дает.....
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Lol Ko
Ответ Злобный Конь
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То ли дело низшие лиги Хорватии, да?
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Garikus89
Ну и дурак. Футболист, мягко говоря, никакой, клуб сам предложил стать тренером, предложил место, и ради чего отказался?
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Алексей Кондрашин
Тот случай, что не захотел быть клоуном и именно поэтому им и стал)
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Марсель Объелся
Смешно, что именно Матч ТВ опубликовал эту фразу
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Нейтральный критик
Ответ White Noise
Намек, что были предложения из медиалиги ?
Почитал его интервью в источнике. Там треть текста про "Урал", и явно накопилась куча обидок на его фееричного тренеропрезидента. И стопудово предложили вернуться именно в "Урал".
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Adeen
Ответ fussballer
Мостовой Александр как пример.
Ты на маэстро не гони!
Всем до него - как до Китая раком!
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fussballer
"Не надо оваций! Графа Монте-Кристо из меня не получилось. Придётся переквалифицироваться в управдомы."
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fussballer
Ответ Саша Казанов
Были варианты в России, но видимо не в РПЛ?)
В медиа-лиге
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Miron11
Неуловимый Джо...
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Михаил1970
Решил завершить карьеру ну и решил. Но зачем клоунов обижать?
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