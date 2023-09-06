Михаил Меркулов объявил о завершении спортивной карьеры в 29 лет.

Защитник выступал за « », МИТОС, « » и « ». Его последним клубом была хорватская « », за которую он провел 6 матчей.

– Твой контракт с «Риекой» закончился 30 июня. Правильно понимаю, что его не продлили?

– Да, контракт не был продлен. То, что это произойдет, я понимал давно. Мой курс восстановления от травмы начался еще весной 2022 года. Прошлым летом мне сделали очередную операцию на колено, после чего мы с клубом договорились, что мне будет предоставлен еще один шанс.

В тот период в команде часто менялись тренеры: до декабря их было три, и когда пришел четвертый, мы решили, что в скором времени я начну подготовку – хотели посмотреть, как чувствует себя колено. Но затем наши договоренности почему-то изменились, и несколько человек из команды были отсоединены от основной группы, в том числе и я. Я работал во второй группе до окончания контракта, там мы просто поддерживали форму.

Также в декабре клуб предложил мне тренерскую карьеру. «Если колено не позволит играть, то мы можем предложить тебе работу в академии», – заявляли в клубе. Отмечу, что в «Риеке» все ко мне относились положительно, поэтому и предложили такой вариант. Если бы я пошел работать тренером, то получил бы документы, позволяющие проживать здесь долгое время, впоследствии уже мог бы претендовать на гражданство.

Но в тот же период времени, как я уже сказал, мы договорились с тренером попробовать реанимировать мою карьеру футболиста. Когда наши договоренности были нарушены, я перегорел и к варианту с тренерством не вернулся. Но я благодарен клубу, руководству, болельщикам, потому что ко мне никогда не было никакого негатива или давления.

Я принял решение, что, скорее всего, буду заканчивать с карьерой. У меня были варианты продолжения карьеры в России, но я не хочу быть клоуном в цирке. Не хочу выступать на этой арене.

Пробовал найти что-то здесь, было несколько вариантов из низших лиг, но решил, что не буду подставлять ни себя, ни команду: не хотелось подписать контракт, а затем через неделю понять, что мое колено не справляется. Просто сидеть на зарплате я не хочу. Решение закончить шло достаточно давно, потому что последние полтора года не играл. Морально и психологически был готов.

– Ты сказал: «Скорее всего, буду заканчивать с карьерой». То есть еще маленький шанс оставляешь себе?

– Нет. Я завершил карьеру. Это точно, – сказал Меркулов.

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