Сорокин бесплатно перейдет в «Рубин». «Краснодар» считает его зарплату в 0,9 млн евро слишком большой

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Егор Сорокин вернется в «Рубин».

По данным инсайдера Ивана Карпова, «Краснодар» считает зарплату защитника в 900 тысяч евро за сезон слишком высокой. Сорокин бесплатно перейдет в «Рубин», за который выступал с 2014 по 2019 год.

В августе руководство «Краснодара» отстранило защитника от тренировок с основной командой из-за разногласий по контракту.

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16 комментариев

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Владислав Сабельников
Обмен Игнатьева на Сорокина был гениален, как в том анекдоте:

Два ковбоя скачут по прерии.
Один другому и говорит:
— Джо, держу пари на сто долларов, что ты мое говно не съешь.
— Съем, - отвечает тот.

Поспорили. Джо съел, Биллу пришлось выложить сто долларов. Скачут дальше. Джо стало обидно за себя он и говорит:
— Билл, держу пари на сто долларов, что ты мое говно не съешь.
— Съем.

Поспорили. Билл съел, Джо выложил сто долларов. Скачут дальше. Вдруг Билл говорит:
— Джо, сдается мне, что мы с тобой бесплатно говна поели
+57
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+57
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GtSwan
Слишком высокой такую зарплату для этого игрока считают многие адекватные люди :)
+24
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RokeSantaCruz
Пускай возвращается. Защита у Рубина не очень , может быть поможет свои присутствием
+9
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+8
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Kit244098
Неплохо Сорокин подоил краснодарских по полгода не играя. Респект, что ещё сказать))
+5
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Михаил Лубянский
Ответ RokeSantaCruz
Пускай возвращается. Защита у Рубина не очень , может быть поможет свои присутствием
Сорокин? Сомневаюсь
+4
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Ivan Fedorov
за 30 тысяч рублей пускай он работает как я, это будет для него нормально
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azax
Странно, что Краснодар так долго верил в него.
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Skrech
Ответ Fomin525
Краснодар отказался выполнять условия контракта?
просто перепоручил их Рубину
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Diablosax
Ответ azax
Странно, что Краснодар так долго верил в него.
Мы даём много-много шансов, и не только воспитанникам. Верим до последнего... Но Сорокин... это что-то с чем-то. Как он в том Рубине так ярко себя проявлял не понятно вообще... Абсолютно средний защитник по меркам РПЛ.
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Fomin525
Краснодар отказался выполнять условия контракта?
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Max Zhomkov
офигеть, я даже не знаю что это за игрок, а он ЗП требует 900к евро.
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Сергей Жарковский
Краснодару давно нужно было избавиться от этого балласта.
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Gayz
В своё время хорошо смотрелся в Рубине, бесплатно совсем неплохо. Конечно непонятно в какой он форме, но наверняка не хуже пенсионеров, будем надеяться лучше.
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Александр Зайцев
Ответ RokeSantaCruz
Пускай возвращается. Защита у Рубина не очень , может быть поможет свои присутствием
сказать что у рубина очень большие проблемы везде это нечего не сказать
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azax
Ответ Diablosax
Мы даём много-много шансов, и не только воспитанникам. Верим до последнего... Но Сорокин... это что-то с чем-то. Как он в том Рубине так ярко себя проявлял не понятно вообще... Абсолютно средний защитник по меркам РПЛ.
Там он играл в схеме с 3мя центральными вроде.
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