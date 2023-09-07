Сорокин бесплатно перейдет в «Рубин». «Краснодар» считает его зарплату в 0,9 млн евро слишком большой

Егор Сорокин вернется в «Рубин».

По данным инсайдера Ивана Карпова, «Краснодар» считает зарплату защитника в 900 тысяч евро за сезон слишком высокой. Сорокин бесплатно перейдет в « », за который выступал с 2014 по 2019 год.

В августе руководство « » отстранило защитника от тренировок с основной командой из-за разногласий по контракту.

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