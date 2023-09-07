Сорокин бесплатно перейдет в «Рубин». «Краснодар» считает его зарплату в 0,9 млн евро слишком большой
Егор Сорокин вернется в «Рубин».
По данным инсайдера Ивана Карпова, «Краснодар» считает зарплату защитника в 900 тысяч евро за сезон слишком высокой. Сорокин бесплатно перейдет в «Рубин», за который выступал с 2014 по 2019 год.
В августе руководство «Краснодара» отстранило защитника от тренировок с основной командой из-за разногласий по контракту.
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Два ковбоя скачут по прерии.
Один другому и говорит:
— Джо, держу пари на сто долларов, что ты мое говно не съешь.
— Съем, - отвечает тот.
Поспорили. Джо съел, Биллу пришлось выложить сто долларов. Скачут дальше. Джо стало обидно за себя он и говорит:
— Билл, держу пари на сто долларов, что ты мое говно не съешь.
— Съем.
Поспорили. Билл съел, Джо выложил сто долларов. Скачут дальше. Вдруг Билл говорит:
— Джо, сдается мне, что мы с тобой бесплатно говна поели