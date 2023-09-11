«Ахмат» арендовал 21-летнего хавбека «Крузейро» Даниэла Жуниора

«Ахмат» объявил о трансфере атакующего полузащитника из Бразилии.

Клуб из Грозного арендовал 21-летнего игрока «Крузейро» Даниэла Жуниора. Соглашение рассчитано на один сезон. У «Ахмата» будет право приоритетного выкупа хавбека.

Даниэл выступал за «Крузейро» с 2022 года. В составе бразильской команды он провел 48 матчей во всех турнирах и забил 5 голов.

Фото: телеграм-канал «Ахмата»

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