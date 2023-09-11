«Ахмат» арендовал 21-летнего хавбека «Крузейро» Даниэла Жуниора

Теги Крузейро высшая лига Бразилия премьер-лига Россия трансферы Ахмат Даниэл Жуниор Футбол

«Ахмат» объявил о трансфере атакующего полузащитника из Бразилии.

Клуб из Грозного арендовал 21-летнего игрока «Крузейро» Даниэла Жуниора. Соглашение рассчитано на один сезон. У «Ахмата» будет право приоритетного выкупа хавбека. 

Даниэл выступал за «Крузейро» с 2022 года. В составе бразильской команды он провел 48 матчей во всех турнирах и забил 5 голов. 

Фото: телеграм-канал «Ахмата»

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5 комментариев

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trav
Отлично! И это клуб который под санкциями. А ЦСКА только ныть умеет как им тяжело
+14
-2
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Rash Mag
отличное приобретение
+2
-1
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vdm23
Ответ Rash Mag
отличное приобретение
да? и что в нём отличного?!
+1
0
+1
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Andrey Yaroslavtsev
Атакующий полузащитник с пятью голами?
0
0
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