Игроки сборной Аргентины используют баллончики с кислородом для акклиматизации в Боливии. Матч отбора ЧМ-2026 пройдет на высоте 3650 метров над уровнем моря

Игроки сборной Аргентины перед игрой в Боливии используют кислородные баллончики.

Как сообщает El Ciudadano, при выходе из автобуса по прибытии в отель некоторые игроки сборной держали в руках кислородные баллончики для дыхания. По данным TyC Sports, такие баллончики есть у каждого игрока, что позволит им быстрее акклиматизироваться в условиях разреженного воздуха на большой высоте.

12 сентября сборная Аргентины сыграет с Боливией в южноамериканском отборе на ЧМ-2026. Матч пройдет на стадионе «Эрнандо Силес» в Ла-Пасе, расположенном на высоте 3650 метров над уровнем моря.

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