Игроки сборной Аргентины используют баллончики с кислородом для акклиматизации в Боливии. Матч отбора ЧМ-2026 пройдет на высоте 3650 метров над уровнем моря

Теги Сборная Аргентины по футболу сборная Боливии по футболу стадионы квалификация ЧМ-2026 Южная Америка Здоровье Футбол

Игроки сборной Аргентины перед игрой в Боливии используют кислородные баллончики.

Как сообщает El Ciudadano, при выходе из автобуса по прибытии в отель некоторые игроки сборной Аргентины держали в руках кислородные баллончики для дыхания. По данным TyC Sports, такие баллончики есть у каждого игрока, что позволит им быстрее акклиматизироваться в условиях разреженного воздуха на большой высоте.

12 сентября сборная Аргентины сыграет с Боливией в южноамериканском отборе на ЧМ-2026. Матч пройдет на стадионе «Эрнандо Силес» в Ла-Пасе, расположенном на высоте 3650 метров над уровнем моря.

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16 комментариев

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AnMe
«Футбольный стадион «Эрнандо Силес» в боливийском Ла-Пасе называют самым опасным в мире. Игроки из самых разных национальных команд не раз жаловались на трудности во время матчей: многие заявляли, что на поле очень тяжело дышать, у кого-то кружится голова, некоторых тошнит. При этом боливийцы чувствуют себя комфортно, и это часто помогает им побеждать более статусных соперников. В 2007 году Международная федерация футбола (ФИФА) запретила проводить матчи на «Эрнандо Силесе», но это вызвало многочисленные протесты. Сейчас арена периодически принимает встречи, в том числе международных турниров»

А ведь нельзя просто перенести в другое место :/
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Triada
3600😱 на Кавказе на уровне 2-2.5 т.м. огонь с трудом разжигается, отойти до ветра пару сотен метров - уже воздух ртом ловишь, к трёшке у Эльбруса вообще дышать не очень, а они на 3600 бегать полтора часа😱😱😱
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AF007
Замыкалдыч в ЮА 15 голов интересно бы наскрёб за всю карьеру?)
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космонавт на дереве
В Боливии есть город Санта-Круз, экономический центр страны, с населением 2 мл человек, с большим стадионом где без проблем можно проводить международные матчи. Но хитрые боливийцы предпочитают играть на 3200 метров выше над уровнем моря в Ла-Пасе. Высота Санта-Круза 400 метров над уровнем моря
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Барберис
Я болельщик Аргентины.
Будет трудно.
Не верю в победу.
Но неудача там ничего не изменит.
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Милдронат Бромантанов
Как сказал бы гуру тренерского цеха А.Мостовой "Смешные они, в футболе всё придумано, мяч круглый, трава зелёная, поле и ворота такие же, как раньше, вышли бы двоих обвели да в девятку положили и пошли! А они ещё баллончики какие-то выдумали!"
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Руслан Узденов
Это они ещё в заполярном доке не играли, в окружении строй техники
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Anders_b
Игроки Боливии используют пакетики с порошком для встречи с Аргентиной.
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mario-romario
Ответ Барберис
Я болельщик Аргентины. Будет трудно. Не верю в победу. Но неудача там ничего не изменит.
Выздоравливай
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