Семья Аньелли может продать «Ювентус» за 1,5+ млрд евро (Il Giornale)

Теги Ювентус серия А Италия бизнес Джанни Аньелли Андреа Аньелли деньги Футбол

«Ювентус» может перейти к новым владельцам.

Как сообщает Il Giornale, компания Exor, принадлежащая семье Аньелли, склоняется к тому, чтобы выставить футбольный клуб на продажу. Это связано с неутешительными финансовыми показателями «Юве»: выручка клуба в 2022 году составила менее 600 миллионов евро, а убыток – около 240 миллионов. 

Отмечается, что стоимость клуба составит не менее 1,5 миллиарда евро. 

В Exor опровергли эту информацию. «Гипотезы о продаже «Ювентуса» лишены каких-либо оснований», – заявили в компании.

Отметим, что Exor владеет 63,8% акций «Ювентуса». 

«Ювентус» принадлежит Аньелли ровно 100 лет. Было все: пули террористов, первый трансфер за деньги и объединение Италии

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23 комментария

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savik-A.M.
да бред конечно. "Юве" это для Аньели семейная реликвия , и с из деньгами такие убытки не сильно бьют по карману
+14
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+13
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DolJun
боули, не спи, как раз будет итальянский клуб во франшизе
+12
-4
+8
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DelPieroPavlyuchenko
Как можно после 100 лет владения клубом продать его. Это равноценно тому, что ты продаешь историю семьи, которой дорожили на протяжении стольких лет.
+6
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Ас Юсупов
Опровергли уже вроде
+4
0
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Владимир Подкаменев
Джанни Аньелли обалдел бы с этой новости. Не представляю Ювентус без этой семьи
+2
0
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Апач
продавать то можно...даже за 15 млрд, а не за 1,5 ....только вот кто купит... вон соседей их Милана черно-синего тоже уже давно неофициально предлагают... Серия А - в кризисе, потому выкупать гранды с Аппенин шейхам и нуворишам скучно. А американские инвестиционные фонды - это больше про медленное развитие и переходд в режим "футбольных ферм", а не про покупку звезд на сотни миллионов.
+2
0
+2
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whereissuso
Ответ Ас Юсупов
Опровергли уже вроде
чем быстрее опровергают - тем ближе к правде
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dr. cage
Это цена с договорённостями или просто клуб??
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Зубы Дзюбы
Жаль немного не хватает. Так бы взял
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Vinnipukh Vinni
Ответ Назар Игорь
И кто потенциальные владельцы? Очередные шейхи, вероятно.
Или американцы
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инок
Скорее утка. Ведь семья Аньелли владеет Юве с 1923 года - и тут решили вдруг продавать...
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инок
Футбол, 11 сен, 12:05. Cемья Аньелли опровергла информацию о продаже «Ювентуса»
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Футбол, хоккей итд
Может Абрамович купит, через 3-е лица.🙃😏
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Mako Mako
Ответ savik-A.M.
да бред конечно. "Юве" это для Аньели семейная реликвия , и с из деньгами такие убытки не сильно бьют по карману
как бы да, но Аньелли уже не те
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Назар Игорь
Ответ Владимир Подкаменев
Джанни Аньелли обалдел бы с этой новости. Не представляю Ювентус без этой семьи
Я тоже не представлял Юве без Недведа, почти полтора десятка лет видел его на каждом матче. Где он теперь?
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2RIN
Ответ Апач
продавать то можно...даже за 15 млрд, а не за 1,5 ....только вот кто купит... вон соседей их Милана черно-синего тоже уже давно неофициально предлагают... Серия А - в кризисе, потому выкупать гранды с Аппенин шейхам и нуворишам скучно. А американские инвестиционные фонды - это больше про медленное развитие и переходд в режим "футбольных ферм", а не про покупку звезд на сотни миллионов.
У Юве своя арена, самая большая фанатская база в стране и огромная армия болел в мире, если в Италии и есть ликвидный клуб, так это Юве, но инфу уже опровергли, никто ничего не продает, пока
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