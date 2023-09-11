Семья Аньелли может продать «Ювентус» за 1,5+ млрд евро (Il Giornale)

«Ювентус» может перейти к новым владельцам.

Как сообщает Il Giornale, компания Exor, принадлежащая семье , склоняется к тому, чтобы выставить футбольный клуб на продажу. Это связано с неутешительными финансовыми показателями «Юве»: выручка клуба в 2022 году составила менее 600 миллионов евро, а убыток – около 240 миллионов.

Отмечается, что стоимость клуба составит не менее 1,5 миллиарда евро.

В Exor опровергли эту информацию. «Гипотезы о продаже «Ювентуса» лишены каких-либо оснований», – заявили в компании.

Отметим, что Exor владеет 63,8% акций « ».

«Ювентус» принадлежит Аньелли ровно 100 лет. Было все: пули террористов, первый трансфер за деньги и объединение Италии

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