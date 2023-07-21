Кандидат в премьеры Испании о Суперлиге: «Нельзя превращать футбол в товар. Когда все сводится к чековой книжке, разрушаются спортивные ценности»
Кандидат в премьеры Испании считает, что Суперлига завязана на экономику, а не спорт.
Лидер Народной партии Альберто Нуньес Фейхоо ответил на вопрос о проекте нового европейского клубного турнира.
– Каково ваше мнение о Суперлиге, которую хотят организовать «Реал», «Барселона» и «Ювентус»?
– Я считаю, что спорт – это не только экономика. Когда все сводится только к чековой книжке, многие спортивные ценности начинают разрушаться.
Очевидно, что мы не можем наивно идеализировать ситуацию, но нельзя превращать футбол в товар. Не стоит пересекать опасные границы, – сказал Фейхоо.
Сейчас если убрать из футбола деньги, он многое потеряет.
Спортивных ценностей в футболе уже почти не осталось, в основном это бизнес в самом его худшем проявлении.