Кандидат в премьеры Испании о Суперлиге: «Нельзя превращать футбол в товар. Когда все сводится к чековой книжке, разрушаются спортивные ценности»

Теги Ювентус Барселона Реал Мадрид Ла Лига Политика Суперлига Европы Футбол

Кандидат в премьеры Испании считает, что Суперлига завязана на экономику, а не спорт.

Лидер Народной партии Альберто Нуньес Фейхоо ответил на вопрос о проекте нового европейского клубного турнира. 

– Каково ваше мнение о Суперлиге, которую хотят организовать «Реал», «Барселона» и «Ювентус»?

– Я считаю, что спорт – это не только экономика. Когда все сводится только к чековой книжке, многие спортивные ценности начинают разрушаться.

Очевидно, что мы не можем наивно идеализировать ситуацию, но нельзя превращать футбол в товар. Не стоит пересекать опасные границы, – сказал Фейхоо.

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6 комментариев

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Bashibuzuck
Благодаря политике и букмекерам, спортивные ценности уже давно разрушены
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СД18
То есть людей (футболистов) можно, а футбол - самый популярный вид спорта нельзя?
Сейчас если убрать из футбола деньги, он многое потеряет.
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Temo Sokhadze
Такими темпами арабы и правда могут свою суперлигу замутить, звучит смешно, но совсем не удивлюсь, если лет через 5-10 арабская лига будет считаться топ чемпионатом
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Tiestorzn17
Перес так сделал за 20 лет до шейхов и ничего, теперь это норма.
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56kzsr8n9h
Конечно, то ли дело благородная ФИФА, которая проводит чемпионат мира зимой в пустыне, ломая всем футболистам существовавший годами темп подготовки, УЕФА, у которой президент открыто корешится с шейхами, у которых на одни клубы ФФП в принципе не распространяется, а другие просто экономически уничтожает, не давая поднять голову небольшим клубам, где давно коррупция, кумовство и угрозы это стандартные механизмы взаимодействия. Я уже молчу про лицемерное "спорт вне политики", которое они сами же нарушают, и то, что все футболисты давно стали наемниками.
Спортивных ценностей в футболе уже почти не осталось, в основном это бизнес в самом его худшем проявлении.
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Andrey Yaroslavtsev
Ответ СД18
То есть людей (футболистов) можно, а футбол - самый популярный вид спорта нельзя? Сейчас если убрать из футбола деньги, он многое потеряет.
Он потеряет футболистов.
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