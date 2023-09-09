Аль-Охдуд — Аль-Иттихад: прогноз на матч 14 сентября 2023, чемпионат Саудовской Аравии

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14 сентября, в четверг, «Аль-Охдуд» на своем поле примет чемпиона Саудовской Аравии «Аль-Иттихад» в матче 6-го тура чемпионата страны. Встреча пройдет в Наджране и начнется в 18:00 по московскому времени.

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Рекомендуемые ставки: Ф2 (-1,5); «Аль-Охдуд» не забьет.

Аль-Охдуд

 

«Аль-Ахдуд» — новичок чемпионата Саудовской Аравии. В прошлом сезоне команда из Наджрана заняла третье место в первом дивизионе и завоевало себе право играть в сильнейшей лиге страны.

После пяти туров «Аль-Охдуд» занимает тринадцатое место, набрав 4 очка. Команда начала сезон с гостевой ничьей в матче против «Аль-Шабаба» (1:1), а затем выдала серию из трех поражений: от «Аль-Фатеха» (1:3), «Аль-Ахли» (0:1) и и «Аль-Таавуна» (0:1).

В предыдущем туре «Аль-Охдуд» одержал первую победу в сезоне, оказавшись сильнее «Аль-Рияда» на его поле — 1:0.

Состав «Аль-Охдуда» весьма скромный по нынешним меркам чемпионата Саудовской Аравии. В команде нет звезд с мировым именем. Зато есть хорошо знакомый по выступлениям за российские клубы Соломон Кверквелия. Экс-игрок казанского «Рубина» и московского «Локомотива» перешел в «Аль-Охдуд» перед этим сезоном из азербайджанского «Нефтчи».

31-летний грузин является основным центральным защитником и провел на поле по 90 минут в каждом матче.

Также перед этим сезоном команду пополнил воспитанник «Барселоны» Алекс Кольядо. Испанец переехал с Саудовскую Аравию из «Эльче».

Аль-Иттихад

 

Действующий чемпион Саудовской Аравии ударно начал сезон, одержав в первых четырех матчах сухие победы с общим счетом 12:0.

Первое поражение у команды у Эшпириту Санту случилось в прошлом туре от «Аль-Хилаля». на своем поле. При этом «Аль-Иттихад» вел со счетом 3:1 благодаря голам Ромариньо, Карима Бензема и марокканца Абдерразака Хамдалла, но во втором тайме пропустил трижды и в итоге упустил даже ничью. Героем той встречи стал серб Александар Митрович, форсивший хет-трик.

«Аль-Иттихад» является одним из главных претендентов на золотые медали и, безусловно, постарается удержать титул в своих руках.

Клуб хорошо усилился летом: команду пополнили французы Карим Бензема и Нголо Канте, бразилец Фабиньо и португалец Жота из шотландского «Селтика». Правда, последнего уже отзаявили ради внесения в заявку на сезон последнего новичка — защитника Луиса Фелипе, купленного у «Бетиса».

«Аль-Иттихад» не хотел останавливаться и на этом: клуб из Джидды вел активные переговоры с Мохамедом Салахом и Серхио Рамосом, но первый предпочел остаться в «Ливерпуле», а второй вернулся в «Севилью».

Аль-Охдуд — Аль-Иттихад: прогноз на матч

 

Аналитики букмекерской компании BetBoom дают следующие коэффициенты на предстоящий матч: победа хозяев поля оценивается в 11.84, ничья — в 6.52, а на успех гостей можно поставить с котировкой 1.19.

Гости постараются реабилитироваться за обидное поражение от «Аль-Хилаля» и наверняка одержат уверенную победу. Так что можно поставить на них с форой – 1,5 за 1.57.

Также «Аль-Иттихад» с командами ниже уровнем надежно смотрится в защите, так что можно сделать ставку на то, что «Аль-Охдуд» не забьет за 1.54.

Где смотреть матч Аль-Охдуд — Аль-Иттихад

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Аль-Охдуд – Аль-Иттихад Джидда
Дата проведения
14 сентября, 18.00, «Prince Hathloul Bin Abdul Aziz Sport City Stadium»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

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