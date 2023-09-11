«Торпедо» подписало Громыко за 150 тысяч евро. Хавбек БАТЭ провел 1,5 сезона в тульском «Арсенале»
Центральный хавбек БАТЭ Валерий Громыко перешел в «Торпедо».
Об этом сообщает официальный сайт клуба из Борисова.
Согласно Transfermarkt, трансфер 26-летнего белоруса обошелся черно-белым в 150 тысяч евро, с игроком подписан контракт до июня 2026 года
По данным «ФНЛ с Ильевым», ранее главный тренер «Торпедо» Пеп Клотет отказался от Дениса Глушакова, который в итоге дебютировал за медиафутбольный клуб «БроукБойз».
Громыко уже выступал в Мир РПЛ за «Арсенал», проведя в тульском клубе полтора сезона.
Статистика хавбека – здесь.
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