«Торпедо» подписало Громыко за 150 тысяч евро. Хавбек БАТЭ провел 1,5 сезона в тульском «Арсенале»

Центральный хавбек БАТЭ Валерий Громыко перешел в «Торпедо».

Об этом сообщает официальный сайт клуба из Борисова.

Согласно Transfermarkt, трансфер 26-летнего белоруса обошелся черно-белым в 150 тысяч евро, с игроком подписан контракт до июня 2026 года

По данным « с Ильевым», ранее главный тренер « » Пеп Клотет отказался от Дениса Глушакова, который в итоге дебютировал за медиафутбольный клуб «БроукБойз».

уже выступал в Мир РПЛ за «Арсенал», проведя в тульском клубе полтора сезона.

Статистика хавбека – здесь.

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