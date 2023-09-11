«Торпедо» подписало Громыко за 150 тысяч евро. Хавбек БАТЭ провел 1,5 сезона в тульском «Арсенале»

Теги трансферы Первая лига Торпедо высшая лига Беларусь БАТЭ Валерий Громыко Футбол

Центральный хавбек БАТЭ Валерий Громыко перешел в «Торпедо».

Об этом сообщает официальный сайт клуба из Борисова.

Согласно Transfermarkt, трансфер 26-летнего белоруса обошелся черно-белым в 150 тысяч евро, с игроком подписан контракт до июня 2026 года

По данным «ФНЛ с Ильевым», ранее главный тренер «Торпедо» Пеп Клотет отказался от Дениса Глушакова, который в итоге дебютировал за медиафутбольный клуб «БроукБойз».

Громыко уже выступал в Мир РПЛ за «Арсенал», проведя в тульском клубе полтора сезона.

Статистика хавбека – здесь.

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Игорь Пичугин
Ну ещё осталось Косыгина подписать.
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сергей Орлов
Ответ Игорь Пичугин
Ну ещё осталось Косыгина подписать.
И Рыжкова)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Kit244098
Ответ Сергей Орлов
И Рыжкова)
Лучше сразу Веру Брежневу)) ЗЫ. Помню его по Арсеналу. Игрок - никакой.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий