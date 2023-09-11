«Барса» не смогла подписать защитника «Атлетико» Молину из-за финансовых проблем. Отступные аргентинца – 90 млн евро

Теги Барселона Атлетико Ла Лига Сборная Аргентины по футболу возможные трансферы Науэль Молина деньги Футбол

«Барселона» летом интересовалась защитником «Атлетико» Науэлем Молиной.

По информации Marca, «Барселона» считала трансфер Молины приоритетом до появления возможности подписать Жоау Канселу. Каталонский клуб связывался с защитником, однако договориться с «Атлетико» не удалось.

Сообщается, что причиной несостоявшегося перехода стали финансовые проблемы «Барселоны» – несмотря на то, что каталонцев утраивали требования Молины по зарплате, его подписание не вписывалось в финансовый фэйр-плей.

Отступные аргентинца в «Атлетико» составляют 90 миллионов евро, и «Барселона» не могла позволить себе выплатить эту сумму.

Отмечается, что «Барселона» уже проявляла интерес к Молине в 2022 году. Тогда защитник перешел в «Атлетико» из «Удинезе».

Подробная статистика Науэля Молины доступна здесь.

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12 комментариев

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Артур Артур
Я не смог подписать новую квартиру из-за финансовых проблем. Отступные 10 млн рублей.
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Buzya
Ответ Артур Артур
Я не смог подписать новую квартиру из-за финансовых проблем. Отступные 10 млн рублей.
не те рычаги в банке дергал.
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rigobersong
Ответ Роман
Анна главный любитель рычагов и по совместительству поклонница сливочных
Это просто рабочий аккаунт спортса для новостей, или ты правда думаешь, что одна девушка будет весь мировой интернет мониторить днем и ночью с новостями о рычагах, лгбт, абьюзах, насилии и т.д. и 24/7 не спать:))
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Rudenzik
Жаль, оказывается за футболиста нужно деньги платить
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ArdaTuran
Подписывают вот таких за бешеные бабки, а потом урезают еду чуваков из молодежки и автобусы для юниоров.
Коутиньо за бешеные бабки - неуд
Гризман за бешеные бабки - неуд
Дембеле за бешеные бабки - кое-как выбили сумму
Максимально тупой менеджмент. Не болела Барсы.
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SerZ
Ответ Buzya
не те рычаги в банке дергал.
не банку надо было дергать....
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