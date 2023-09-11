«Барса» не смогла подписать защитника «Атлетико» Молину из-за финансовых проблем. Отступные аргентинца – 90 млн евро
«Барселона» летом интересовалась защитником «Атлетико» Науэлем Молиной.
По информации Marca, «Барселона» считала трансфер Молины приоритетом до появления возможности подписать Жоау Канселу. Каталонский клуб связывался с защитником, однако договориться с «Атлетико» не удалось.
Сообщается, что причиной несостоявшегося перехода стали финансовые проблемы «Барселоны» – несмотря на то, что каталонцев утраивали требования Молины по зарплате, его подписание не вписывалось в финансовый фэйр-плей.
Отступные аргентинца в «Атлетико» составляют 90 миллионов евро, и «Барселона» не могла позволить себе выплатить эту сумму.
Отмечается, что «Барселона» уже проявляла интерес к Молине в 2022 году. Тогда защитник перешел в «Атлетико» из «Удинезе».
Подробная статистика Науэля Молины доступна здесь.
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