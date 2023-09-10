Казахстан выиграл 4 из 5 последних матчей в отборе на Евро и идет 2-м в группе на эту минуту

Сборная Казахстана потеряла очки лишь в 1 из 5 последних матчей отбора на Евро.

Сегодня команда одолела Северную Ирландию (1:0). Начиная с 26 марта у нее 4 победы (над Данией, Сан-Марино и дважды над Северной Ирландией) и 1 поражение в квалификации Евро-2024.

С 12 очками после 6 туров Казахстан занимает на данный момент 2-ю строчку в группе H. У Финляндии также 12 баллов, у Дании и Словении по 10 очков, но все эти сборные провели пока по 5 матчей.

Далее Казахстан выступит в гостях у датчан – это произойдет 14 октября.

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