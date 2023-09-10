Казахстан выиграл 4 из 5 последних матчей в отборе на Евро и идет 2-м в группе на эту минуту

Теги сборная Казахстана по футболу сборная Северной Ирландии по футболу Магомед Адиев квалификация Евро-2024 Футбол

Сборная Казахстана потеряла очки лишь в 1 из 5 последних матчей отбора на Евро.

Сегодня команда Магомеда Адиева одолела Северную Ирландию (1:0). Начиная с 26 марта у нее 4 победы (над Данией, Сан-Марино и дважды над Северной Ирландией) и 1 поражение в квалификации Евро-2024.

С 12 очками после 6 туров Казахстан занимает на данный момент 2-ю строчку в группе H. У Финляндии также 12 баллов, у Дании и Словении по 10 очков, но все эти сборные провели пока по 5 матчей.

Далее Казахстан выступит в гостях у датчан – это произойдет 14 октября.

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20 комментариев

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Mystic Stylezzz
Неплохо, с финнами можно было конечно и в ничью сыграть
+17
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Edwin_Hubble
Алга или че там Казахстан 👍🏻
+18
-5
+13
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St.7
Молодцы,братья Казахи!Надеемся,что выйдут на Евро!
+14
-4
+10
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sundance
Молодцы!
+5
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Sirim Yerkinbekov
Евро мы скоро будем!
+3
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Makhasamatman Buch
Впечатляющие серия конечно, надеюсь продолжат в том же духе
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шатанледс 12
Сверхнация. Найдешь в словаре такое слово и там будет казах...
+7
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зак
Молодцы, удачи им)
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Dikki Shelton
Молодцы. Показывают максимум того что могут . Выйти из группы будет все равно трудно, но шансы есть. Удачи👌.
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Диер Ташкент
Поздравляю соседей. Молодцы! Хорошо идут
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Али Алиев
Оба поражения очень обидны можно было бы перетерпеть и на ничью вывести.
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ИСОК
Ответ Человек1991
Историчечкая победа Казахстана )поздравляем братьев) половина сборной не казахи ) значит есть хороший шанс попасть в стыковые матчи )
Бейсебков, Асхат,Алип,Бахтияр, Айымбетов,Рамазан, Тапалов, основнай игроки это все казахи
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Oleg Olegov
Алга! Шекер! Саке! Сержан Братан!
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GuruFutbola
Поздравляю «Мадрид наказывают» 👍🏻
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UlanSky
Жаль что финнам проиграли, ключевой матч прос*али.
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Северный болельщик
Удачи в Хельсинки! Там нужно побеждать
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Bashibuzuck
Ответ Mystic Stylezzz
Неплохо, с финнами можно было конечно и в ничью сыграть
Да, судя по игре, могли и выиграть, но, блин, финны такие, они сами не играют и другим не дают😏
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