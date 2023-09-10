Спаллетти о ничьей с Северной Македонией: «На таком газоне невозможно отдать пас»

Теги Лучано Спаллетти сборная Италии по футболу сборная Северной Македонии по футболу квалификация Евро-2024 Футбол

Лучано Спалетти раскритиковал качество газона в Северной Македонии.

Сборная Италии сыграла вничью с Северной Македонией в матче квалификации Евро-2024 (1:1). 

«Мы могли бы сыграть качественнее, так как они защищались впятером, и нам было легче их расколоть.

Но это было неизбежно, учитывая состояние поля, так как на таком газоне невозможно отдать качественный пас», – пожаловался тренер сборной Италии.

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5 комментариев

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Maturmalai
Призрак Вардара теперь витает над Италией
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Игорь Пичугин
Спалетти! Не вешай спагетти.
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S. A.
Уж извини, но Македонию Италия обязана обыгрывать на любом газоне. Если пропустят ещё и Евро, то это будет кринж, а не действующие чемпионы Европы
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NOOhr
Что-то из серии про плохого танцора)
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