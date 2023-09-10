Спаллетти о ничьей с Северной Македонией: «На таком газоне невозможно отдать пас»

Лучано Спалетти раскритиковал качество газона в Северной Македонии.

Сборная Италии сыграла вничью с Северной Македонией в матче квалификации Евро-2024 (1:1).

«Мы могли бы сыграть качественнее, так как они защищались впятером, и нам было легче их расколоть.

Но это было неизбежно, учитывая состояние поля, так как на таком газоне невозможно отдать качественный пас», – пожаловался тренер сборной Италии.

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