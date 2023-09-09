Директор лиги Саудовской Аравии о сравнениях с Китаем: «У нас это продлится дольше. Есть хорошо продуманный план, население увлечено футболом»

Теги бизнес высшая лига Китай высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Иттифак Аль-Ахли Джидда Аль-Иттихад Джидда Майкл Эменало Футбол

Директор лиги Саудовской Аравии отреагировал на сравнения с Суперлигой Китая.

– Что вы скажете людям, которые говорят, что текущая ситуация – это повторение того, что произошло в Китае? Было потрачено много денег и очень быстро все прекратилось. В лиге Саудовской Аравии это продлится дольше?

– Это не просто продлится дольше – это надолго и будет продолжать расти, верю в это.

Если кто-то обратил внимание на саудовский футбол, то население очень увлечено игрой. Это хорошо продуманный план, который существует уже очень давно.

Есть простой факт: усилия, предпринятые в этом трансферном окне, показывают, что будет большой интерес к лучшим футболистам, присоединившимся к лиге.

Мы не просто приглашаем игроков и платим им за то, чтобы они могли побегать и прославиться несколько дней. Существует план по улучшению инфраструктуры и развитию академий. Для этого существует масштабная стратегия.

Это не просто приобретение игроков, поэтому я считаю, что лига сохранится надолго, – сказал технический директор лиги Майкл Эменало.

После Саудовской Аравии всем интересно, почему лопнул Китай. Что же там случилось?

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24 комментария

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blаncо
Саудовская лига только за одно т/о приобрёла больше звёздных имён, чем Китай за все годы.
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DavidRobertJosephBeckham
Ответ Artem Piatkov
В Китай и не приглашали звёзд такого калибра (максимум Халк, Дрогба, Оскар) Саудовскую лигу же начали смотреть почти все, так что результат уже есть - внимание к саудовскому футболу выросло, осталось только развивать этот успех
Не смотрел, не смотрю и не буду смотреть эту бурю в пустыне. Бури всегда заканчиваются.
СА для меня что-то вроде медиа футбола - не интересно совсем.
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Writer 1
Не думаю, что у них получится. Лучше бы взяли стратегию как у Норвегии, где футбол в каждую рыбацкую деревню, адаптировать под "футбол в каждый оазис". Сколько там Бензема получает? 80 за год? да за эти деньги можно нанять тренеров со всего мира и провести полную подготовку проф футболистов до среднего уровня начиная с детства. Кто-то, да потом и станет топ-игроком, да и много других плюсов. Но не буду лесть со своим уставом, но метод "платить выше рынка" - не по мне.
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Дима
Ответ alik055
На самом деле, многие проекты в Персидском заливе проваливаются
перечисли это множество пожалуйста, знаток
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Блуждающий странник
У вас на некоторых играх по 500 человек на трибунах... Может пора стадионами заняться? ))
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Dimario
Ответ Artem Piatkov
В Китай и не приглашали звёзд такого калибра (максимум Халк, Дрогба, Оскар) Саудовскую лигу же начали смотреть почти все, так что результат уже есть - внимание к саудовскому футболу выросло, осталось только развивать этот успех
Кто начал смотреть их лигу, кроме персофанов купленных звезд (и то не факт)?
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savik-A.M.
Ответ Writer 1
Не думаю, что у них получится. Лучше бы взяли стратегию как у Норвегии, где футбол в каждую рыбацкую деревню, адаптировать под "футбол в каждый оазис". Сколько там Бензема получает? 80 за год? да за эти деньги можно нанять тренеров со всего мира и провести полную подготовку проф футболистов до среднего уровня начиная с детства. Кто-то, да потом и станет топ-игроком, да и много других плюсов. Но не буду лесть со своим уставом, но метод "платить выше рынка" - не по мне.
они не ставят цель ждать 15 лет , когда появятся результаты , это же шейхи , им надо все сразу
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Кен Брок
Ответ Writer 1
Не думаю, что у них получится. Лучше бы взяли стратегию как у Норвегии, где футбол в каждую рыбацкую деревню, адаптировать под "футбол в каждый оазис". Сколько там Бензема получает? 80 за год? да за эти деньги можно нанять тренеров со всего мира и провести полную подготовку проф футболистов до среднего уровня начиная с детства. Кто-то, да потом и станет топ-игроком, да и много других плюсов. Но не буду лесть со своим уставом, но метод "платить выше рынка" - не по мне.
Ты правда думаешь, что в СА много кто поедет? Люди не на помойке себя нашли
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Крыло советов
Хотелось бы узнать этот план)))
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Marcus-light
Ответ Writer 1
Не думаю, что у них получится. Лучше бы взяли стратегию как у Норвегии, где футбол в каждую рыбацкую деревню, адаптировать под "футбол в каждый оазис". Сколько там Бензема получает? 80 за год? да за эти деньги можно нанять тренеров со всего мира и провести полную подготовку проф футболистов до среднего уровня начиная с детства. Кто-то, да потом и станет топ-игроком, да и много других плюсов. Но не буду лесть со своим уставом, но метод "платить выше рынка" - не по мне.
Вы тоже из Норвегии? Честно говоря подход к детскому футболу здесь супер, но профессиональный - то еще извращение)
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mutsulhanov@icloud.com
Ответ Writer 1
Не думаю, что у них получится. Лучше бы взяли стратегию как у Норвегии, где футбол в каждую рыбацкую деревню, адаптировать под "футбол в каждый оазис". Сколько там Бензема получает? 80 за год? да за эти деньги можно нанять тренеров со всего мира и провести полную подготовку проф футболистов до среднего уровня начиная с детства. Кто-то, да потом и станет топ-игроком, да и много других плюсов. Но не буду лесть со своим уставом, но метод "платить выше рынка" - не по мне.
Если нету игроков высокого класса ,то молодежь расти не будет ,нужна конкуренция и матчи высоко уровня
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Velirpa
Ответ Блуждающий странник
У вас на некоторых играх по 500 человек на трибунах... Может пора стадионами заняться? ))
как это? фанатиков Месси виртуально помещать на стадион надо, тогда полная вместимость будет.
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Alex_V69
Ответ хавбек+
футбольный оазис у себя за 2 млрд или на один меньше через схемы на содержание безделушки в Европе, уважающие себя скорее выберут первый вариант
Логично
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Marcus-light
Ответ Дима
перечисли это множество пожалуйста, знаток
За последние 10 лет: аналог Лиги Плюща, миллиарды угроханы в студенческие кампусы и университеты - здания построили, студенты и преподы не едут; лучшая в мире медицина - проект свернули через 3 года, обвинив мигрантов в лени и алчности; главный IT хаб Ближнего востока - сервера и коммуникации буквально на машинах возили из ОАЭ, они плавились и глючили, инвестиции не очень большие, но случай очень покзаательный; и самое любимое - либерализация, женщинам разрешили водить машины и вести светскую жизнь, но религиозной полиции все равно. Если женщину изобьют на улице за слишком откровенный наряд - так ей и надо
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savik-A.M.
Ответ Дима
перечисли это множество пожалуйста, знаток
если только правление Садама ))))
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хавбек+
футбольный оазис у себя за 2 млрд или на один меньше через схемы на содержание безделушки в Европе, уважающие себя скорее выберут первый вариант
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alik055
На самом деле, многие проекты в Персидском заливе проваливаются
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Jadie James
Эменало - ну какой у него план? Просто пытаются схему Абрамовича (купить любовь людей засчет любви к футболу) реализовать на уровне другой страны. Не удивлюсь, бывший владелец челси всплывет в этом проекте в каком-либо виде. И скупка лондонского неликвида сразу станет понятной)
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