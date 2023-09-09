Директор лиги Саудовской Аравии о сравнениях с Китаем: «У нас это продлится дольше. Есть хорошо продуманный план, население увлечено футболом»

Директор лиги Саудовской Аравии отреагировал на сравнения с Суперлигой Китая.

– Что вы скажете людям, которые говорят, что текущая ситуация – это повторение того, что произошло в Китае? Было потрачено много денег и очень быстро все прекратилось. В лиге Саудовской Аравии это продлится дольше?

– Это не просто продлится дольше – это надолго и будет продолжать расти, верю в это.

Если кто-то обратил внимание на саудовский футбол, то население очень увлечено игрой. Это хорошо продуманный план, который существует уже очень давно.

Есть простой факт: усилия, предпринятые в этом трансферном окне, показывают, что будет большой интерес к лучшим футболистам, присоединившимся к лиге.

Мы не просто приглашаем игроков и платим им за то, чтобы они могли побегать и прославиться несколько дней. Существует план по улучшению инфраструктуры и развитию академий. Для этого существует масштабная стратегия.

Это не просто приобретение игроков, поэтому я считаю, что лига сохранится надолго, – сказал технический директор лиги Майкл Эменало.

После Саудовской Аравии всем интересно, почему лопнул Китай. Что же там случилось?

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